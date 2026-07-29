Prema podacima Uprave granične policije od 7.15 časova, najduže zadržavanje za kamione je na graničnom prelazu Šid, gde se na izlazu iz Srbije čeka oko 240 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju oko 120 minuta, dok je na Sremskoj Rači zadržavanje oko 60 minuta.

Na svim ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila.

Istovremeno, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja, dok se na pojedinim deonicama izvode radovi zbog kojih je neophodan dodatni oprez. Između Takova i Pakovraća, u smeru ka Čačku, do 31. jula izvode se radovi na mostovskim instalacijama uz povremeno zatvaranje saobraćajnih traka, dok su radovi aktuelni i na deonicama Beška – Novi Banovci, Surčin – Surčin Jug, kao i na putu Smederevska Palanka – Krnjevo, gde je zbog asfaltiranja na snazi privremena obustava saobraćaja u dnevnim satima.