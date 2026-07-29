- Do vrha, na nadmorskoj visini od 758 metara, stiže se za svega pola sata laganog hoda. Planinarske staze vode kroz šumu do jednog od najlepših vidikovaca u Srbiji, odakle se, za vedrih dana, pogled pruža od Avale i Fruške gore, pa sve do Kopaonika, kaže za RINU Dragan Bogdanović, meštanin sela Zagrađe.

Ostrvica nije zanimljiva samo zbog prirode. Vekovima je bila važno utvrđenje, a i danas su vidljivi ostaci srednjovekovne tvrđave, uz koju se vezuju brojne legende, među njima i ona o Prokletoj Jerini.

- Pored planinarenja, Rudnik poslednjih godina sve više privlači ljubitelje seoskog i etno turizma. Domaća kuhinja, planinski vazduh, uređene staze i gostoprimstvo meštana razlog su zbog kog se posetioci ovde rado vraćaju, priča Dragan.

Ako ovog leta tražite mesto gde ćete udahnuti punim plućima i uživati u pogledu koji oduzima dah, Rudnik i Ostrvica su destinacija koja vredi svakog koraka.