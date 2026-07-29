Naravno, i mnogi domaći muzičari nisu odoleli taktovima neponovljivog “Marša”, donoseći svoje obrade poput: R. M. Točka i grupe “Smak”, Džonija Štulića i “Azre”, Bore Dugića, Mome Stanojevića, Dušana Jakšića, Cuneta i mnogih drugih. Najizvođeniju verziju snimio je čuveni Carevac, i sam vojnik Velikog rata, uz čiju violinu čujemo muževni bariton Ljubivoja Vidosavljevića.

Mnogi će danas reći da je “Marš” najskuplja srpska pesma. Naravno, nije to ono kad ga u kafani naručite od ciganske pleh-muzike, a frontmen sa srebrnim zubom vam kaže: “U bre, kume, ‘de baš tu najskuplju.” Šalu na stranu, te prepoznatljive note su “sveti gral” naše patriotske muzike, ona je naprosto postala sastavni dio našeg bića, skoro pa genetska stvar.

Napadi i klevete

Nažalost, kao što i mnoge druge vredne stvari u balkanskoj kaljuzi nisu mogle ostati po strani od primitivne mržnje i zavisti, tako je i čuveni “Marš” bio izvrgnut napadima i kleveti. Naime, već decenijama unazad kod nekih u našem regionu se uobičajilo brutalno omalovažavanje svega što je srpsko, pa se to ponovilo i 14. januara 2013. povodom izvođenja “Marša” u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Tada su razni pojedinci i grupe nadigli pravu medijsku halabuku u nameri da se od jedne slobodarske pesme koja slavi herojsku odbranu svoje zemlje načini ono što ona nije. To je bila još jedna u nizu propagandnih ujdurmi da bi se zapadna javnost iznova nahuškala protiv tih zločestih Srba. Računalo se na poslovično slabu upućenost stanovnika zapadne hemisfere.

Međutim, ni tamo nisu baš svi neupućeni, pa su sa tih strana uskoro došli glasovi da je ova kampanja potpuno neosnovana i da je po sredi “old patriotic, libertian, Serbian song from World War I”, koja nema nikakve veze sa poslednjim ratovima. Iako ovakve harange nanose određenu štetu i seju dodatnu mržnju, one su dugoročno neodržive i njenim autorima se vraćaju kao bumerang. Valjda će nekima nekad doći iz Kaknja u Zenicu pa će shvatiti da tako postižu suprotan efekat, jer se na ovaj način samo jača srpsko jedinstvo, ali i odlučnost u borbi za očuvanje svojih nacionalnih vrijednosti i dostojanstva.

Da se mi, ipak, vratimo na početak ove priče, na glavnog krivca za nastanak ovog genijalnog djela. Stanislav Binički je jedan od utemeljivača srpske klasične muzike i muzičke scene uopšte. Uzmemo li u obzir njegovo pregalaštvo i rezultate na širokom polju djelovanja, biće jasno o kakvom autoritetu je riječ.

Rodio se u porodici srpskog oficira u mestu Jasika kod Kruševca 27. jula 1872. godine, dakle pre ravno 150 godina. Već u ranoj fazi školovanja svira flautu i violinu, pomalo komponuje i diriguje đačkim horom. Još kao student na Velikoj školi osniva Akademsko muzičko društvo. Aktivan je kao pedagog, horovođa i kompozitor. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Beogradu, a potom 1899. i Muzičku akademiju u Minhenu.

Ministarstvo vojno postavlja ga za kapelnika i muzičkog referenta. Tada osniva veliki simfonijski orkestar pod imenom Beogradski vojni orkestar, čiji je upravnik i dirigent. Iste 1899. zajedno sa Mokranjcem i Cvetkom Manojlovićem osniva i Srpsku muzičku školu, a 1903. komponuje prvu srpsku operu “Na uranku”, za koju je libreto napisao Branislav Nušić. Naredne godine formira Muziku kraljeve garde koja će prerasti u Beogradsku filharmoniju, kojom rukovodi narednih 16 godina.

Bio je simbol časti

Početkom Velikog rata na službi je u Vrhovnoj komandi, a kasnije će sa trupama proći stradalni put Albanske golgote. Na Krfu na brzu ruku okuplja ostatke svog vojnog orkestra i stavlja ga u funkciju. Drže česte koncerte našoj i savezničkoj vojsci, a najčešće ranjenicima u poljskim bolnicama. Vrhovna komanda orkestar s njim na čelu 1916. šalje na turneju po Francuskoj, gdje drže zapažena tri koncerta u Parizu, zatim Lionu, Bordou, Montabanu, Oranžu, Marselju, Tulonu i Nici.