Potreban materijal:

600g pšeničnog belog brašna

kašičica soli

275ml vode

150g svinjske masti sobne temperature

500g ovčjeg kiselog mleka

25g belog luka

Priprema:

Brašno prosejati u posudi za mešanje, pa mu dodati so i hladnu (ne ledenu) vodu. Zamesiti glatko testo, a zatim ga pokriti salvetom i ostaviti na toplom da se „odmara“, nekih 30 minuta. Rastanjeno testo premazati mašću po celoj površini, a zatim iseći kao za kiflice na 8 delova, ostavljajući sredinu celu, da testo liči na cvet npr.

Isečene latice prebaciti jednu preko druge i to najbolje sklapati one jednu preko druge. Tako sklopljeno testo ostaviti da odstoji nekih 10 minuta.

Testo treba uvek dobro pobrašnjaviti kako ne bi pucalo i mast ne bi curela.

Odstajalo testo ponovo rastanjiti oklagijom, ponovo ga premazati, iseći i sklapati, kao i prvi put.

Potrebno je sve ponoviti 3-4 puta, pa shodno tome i podeliti mast. Malo ostaviti za finalni premaz.

Kada se testo poslednji put rastanji tanko oklagijom, ne mazati ga mašću.

Rukama uvijati testo na tanke rolatiće/trakice, napraviti tri-četiri rola, pa oštrim sekačem iseći traku.

Pažljivo je prebaciti na pleh i započeti rolovanje prvo po sredini pleha, formirajući oblik puža.

Nastaviti sa rolovanjem, sečenjem i formiranjem testa tako što se sada svaki komad testa mota oko onog u plehu, u nastavku. Dok ima materijala ponavljati.

Pre pečenja samsu premazati sa otopljenom mašću. Ako je toplo i ako je pravite kao što sam ja leti, kada je baš vruće, mast će biti sasvim odgovarajuće strukture da može da se maže i tako.

Peći je u rerni zagrejanoj na 230C 25-30 minuta, dok lepo ne porumeni.

Za to vreme kiselo mleko i gnječeni beli luk izmešati u posudi.

Pečenu samsu iseći i na onako još vrelu na brzinu premazati sa kiselim mlekom i lukom, tako da cela površina bude dobro prekrivena, pa vratiti u rernu na par minuta da se uhvati malo „korica“. Kada se iseče, onda upije još bolje preliv.

Poslužiti toplo.