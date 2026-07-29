Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Sveštenomučenika Antinogena.

Sveštenomučenik Antinogen je ranohrišćanski svetitelj i mučenik iz 4. veka.

Bio je episkop u Sevastiji, u Jermeniji. Živeo je u manastiru blizu grada, sa 10 svojih učenika. U vreme gonjenja pod carem Dioklecijanom bio je zatvoren zajedno sa njegovim učenicima. Mučeni su zbog svoje hrišćanske vere i odbijanja da prinesu žrtvu idolima što je od njih zahtevano.

Tada im je Dioklecijan rekao da prinesu žrtve, kako ne bi stradali kao ostali hrišćani, na šta je Antinogen odgovrio:

- O, mučitelju, oni koje ti imenuješ poginulim nisu poginuli nego su na nebesima i likuju s angelima.

Dirljiv je prizor bio kada je jedna košuta, koju je milostivi Atinogen svojom rukom hranio, pritekla k njemu i videći ga u bedi i mukama, pustila suze.

Na kraju su svi mačem posečeni, najpre sveštenici i Antinogenovi saradnici, a na kraju i sam Antinogen. Postradali su 311. godine.

Molitvu za teranje zla i nesreće danas svi treba da izgovore:

"Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Atinogene: Moli Hrista Boga da spase duše naše."