Jedno veliko jaje ima 70 kalorija, 13 vitamina i minerala, i tačno 185 miligrama holesterola koji vas verovatno plaši bez razloga. Ako jaja svako jutro nisu problem, jedete tako što žumance završi u sudoperi, bacate skuplji deo doručka.

Zašto belance bez žumanceta nije „zdrava verzija“

Belance daje proteine, riboflavin i selen. Sve ostalo, ono zbog čega jaje uopšte ima smisla, sedi u žumancetu. Vitamin D, holin, fosfor, gvožđe, lutein i zeaksantin. Kada odvojite žumance, ostane vam jeftin izvor proteina koji možete dobiti i iz jogurta.

Vitamin D iz jajeta radi posao koji većina ne primeti dok ne bude kasno. Bez njega telo slabije apsorbuje kalcijum, a kosti to osete posle četrdesete. Jaje je jedna od retkih namirnica koja taj vitamin sadrži prirodno, bez ikakvog obogaćivanja.

Da li jaja svako jutro nisu problem, da li podižu holesterol?

Kod zdravih osoba, umeren unos od jednog jajeta dnevno nije povezan sa lošijom krvnom slikom ni sa srčanim oboljenjima. Holesterol iz hrane ima relativno mali uticaj na holesterol u krvi.

Nekada su lekari savetovali ograničenje žumanaca zbog masti, ali novija istraživanja te preporuke ozbiljno preispituju. Jaje uz to sadrži i lecitin, koji pomaže telu da holesterol lakše izbaci. Ako vas broj i dalje muči, HDL i LDL se proveravaju jednim vađenjem krvi i rezultat stiže za dan.

Očima žumance znači više nego što mislite

Lutein i zeaksantin iz žumanceta talože se u makuli, tačno tamo gde nastaje oštar vid. U randomizovanoj studiji objavljenoj u časopisu „PLOS ONE“, istraživanje o uticaju žumanceta na gustinu makularnog pigmenta pokazalo je da redovan unos podiže nivo luteina u krvi. To može pomoći kod usporavanja starosne degeneracije makule.

Koliko jaja dnevno je granica

Potpuno zdravim osobama lekari savetuju najviše tri komada dnevno, ni za Uskrs ne više. Sedam žumanaca nedeljno je čist dobitak, bez ikakve kalkulacije.

Problem nikada nisu jaja. Problem je ono što sa njima stavite u tiganj. Omlet od četiri jaja sa slaninom i kobasicom nije doručak sa jajima, to je doručak sa suhomesnatim, a jaje je tu samo alibi. Ista priča važi i za masne sireve pored njega.

Ko zaista mora da pazi

Osobe sa dijabetesom i srčani bolesnici spadaju u drugu kategoriju. Njima broj žumanaca nedeljno određuje lekar, ne članak na internetu. Ako imate dijagnozu, pitajte svog lekara pre nego što promenite doručak.

Sasvim druga priča je potpuno izbacivanje jaja. Bez njih, proizvodnja crvenih krvnih zrnaca teže ide, energija pada, koncentracija se raspada popodne. U težim slučajevima moguća je i megaloblastična anemija, ona vrsta zbog koje se budite umorni iako ste spavali osam sati.

Dijeta i dva jajeta dnevno

Naučnici su testirali i najgori scenario koji ljudi zamišljaju. Dvanaest nedelja niskokalorične ishrane uz dva jajeta svakog dana, i holesterol nije porastao. Kod onih koji su usput smršali, nalaz je bio čak bolji nego na startu.

Najveći problem sa jajima nije žumance, nego tiganj. Pola litra ulja, pa onda briga zbog 185 miligrama holesterola. Poširanoili kuvano jaje rešava taj problem bez ijedne kalorije viška.

Da li je bolje jesti jaja kuvana ili pržena?

Kuvana, jer nemaju dodatu mast. Prženje na puteru ili ulju dodaje kalorije koje sa samim jajetom nemaju veze.

Koliko jaja nedeljno je bezbedno za zdravu osobu?

Sedam komada nedeljno smatra se sasvim bezbednim, uz gornju granicu od tri jajeta u jednom danu.

Da li deca smeju jaja svako jutro?

Smeju, jedno jaje dnevno podržava rast i razvoj mozga. Kod alergija se obavezno konsultujte sa pedijatrom.

A vi, da li ste od onih koji godinama bacaju žumance, i ko vas je uopšte ubedio da tako treba?

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.