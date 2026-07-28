Kupovina paradajza na pijaci nekada nije tako jednostavna kao što izgleda. Crveni, krupni i savršeni plodovi često privuku pažnju, ali mnogi se pitaju da li su zaista ukusni kao domaći paradajz iz bašte. Pitanje koje muči mnoge kupce je isto: da li je paradajz ispred njih zaista domaći ili je nakljukan hemijom?

Nije dovoljno gledati samo boju i veličinu. Postoji nekoliko detalja koji mogu pomoći da napravite bolji izbor, a jedan od njih nalazi se baš na peteljci.

Savršen izgled ne znači uvek i dobar ukus

Mnogi kupci biraju paradajz koji izgleda kao sa slike – svaki plod iste veličine, jarko crven i bez ijedne mane. Ipak, takav izgled ne mora uvek da znači i najbolji ukus. Prirodno uzgajan paradajz često nema savršen oblik.

Može imati sitne nepravilnosti na kori, različitu veličinu ili male tragove od rasta. Najvažnije je da plod bude čvrst, mirisan i težak za svoju veličinu.

Peteljka otkriva mnogo više nego što mislite

Većina ljudi na pijaci obrati pažnju samo na boju paradajza, ali jedan detalj često zanemare – peteljku.

Sveža i dobro očuvana peteljka obično je zelena, čvrsta i nije potpuno osušena. Ona može biti znak da je paradajz skoro ubran i da nije dugo stajao.

Ako je peteljka potpuno suva, smežurana ili lako otpada, moguće je da je plod već duže vreme van biljke.

Pomirišite deo oko peteljke

Još jedan jednostavan trik je miris.

Pravi zreo paradajz obično ima prepoznatljiv miris sveže biljke i zelenila, posebno oko dela gde se nalazi peteljka.

Ako nema gotovo nikakav miris, ukus često može biti slabiji. Naravno, miris sam po sebi nije jedini pokazatelj kvaliteta, ali može pomoći pri izboru.

Presek otkriva kakav je paradajz iznutra

Kod kuće možete proveriti još nekoliko stvari.

Dobar paradajz je sočan, ima izražen miris i prirodnu strukturu. Kada ga presečete, trebalo bi da vidite sočne komore i semenke raspoređene unutar ploda.

Ako je unutrašnjost tvrda, bleda i bez mnogo soka, velika je šansa da paradajz nije sazreo na prirodan način ili da je dugo stajao.

Kako izabrati najbolji paradajz na pijaci?

Ne birajte paradajz samo po izgledu. Uzmite ga u ruku, proverite težinu, pomirišite ga i pogledajte peteljku.

Mali detalji često otkriju više nego savršena boja i veličina. Tako ćete lakše izabrati ukusan paradajz i izbeći onaj koji deluje kao da je nakljukan hemijom.