Često, kada peremo WC šolju, zaboravimo na vodokotlić, koji je takođe leglo bakterija.

Nikome ne treba govoriti koliko je važno redovno i temeljno čistiti toalet.

Kako brzo i efikasno ukloniti kamenac iz vodokotlića?

Najefikasnije sredstvo je poznato svima, sirće. Ne samo da će se lako nositi sa kamencem, već i sa bakterijama i žutim flekama.

Samo sipajte jednu flašu sirćeta u šerpu i zagrejte ga. Po želji možete i sirće pomešati sa pola litra ključale vode.

Zatim moramo osigurati da je dovod vode u kotlić isključen. Ispustimo vodu i skinemo poklopac. Sipate sirće i ostavite preko noći.

Posle toga, sve što treba da uradite je da očistite kotlić sunđerom (zapamtite rukavice), odvrnite odvod i stavite poklopac.

To je lako! A efekat je neverovatan!