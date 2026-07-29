Često, kada peremo WC šolju, zaboravimo na vodokotlić, koji je takođe leglo bakterija.
Nikome ne treba govoriti koliko je važno redovno i temeljno čistiti toalet.
Kako brzo i efikasno ukloniti kamenac iz vodokotlića?
Najefikasnije sredstvo je poznato svima, sirće. Ne samo da će se lako nositi sa kamencem, već i sa bakterijama i žutim flekama.
Samo sipajte jednu flašu sirćeta u šerpu i zagrejte ga. Po želji možete i sirće pomešati sa pola litra ključale vode.
Zatim moramo osigurati da je dovod vode u kotlić isključen. Ispustimo vodu i skinemo poklopac. Sipate sirće i ostavite preko noći.
Posle toga, sve što treba da uradite je da očistite kotlić sunđerom (zapamtite rukavice), odvrnite odvod i stavite poklopac.
To je lako! A efekat je neverovatan!
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