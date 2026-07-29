Sokobanja važi za jednu od najlepših banja u Srbiji, a poznata je i kao jedno od najvažnijih lečilišta sa dugom tradicijom korišćenja lekovitih izvora vode za poboljšanje zdravlja.

Ono što je izdvaja od ostalih turističkih mesta je njena raskošna priroda- brojne planine, šume, reke, jezera i pećine. Vazduh je bogat negativnim jonima i kiseonikom, pa sa pravom nosi titulu "Zelenog srca Srbije". Takođe, Sokobanja "krije" i jednu atrakciju koja je manje poznata turistima, dok je meštanima glavni izvor zanimacije tokom letnjeg perioda.

U pitanju je kupalište Šest Kace koje je karakteristično po plaži u stenama koje je oblikovala priroda u kanjonu Sokobanjske Moravice. Smešteno je iznad plaže Župan i do njega se stiže prohodnom ograđenom stazom. Naziv je nastao zbog dubokih mesta na reci gde je i sama obala u obliku kaca, a ukupno ih ima šest.

Obala je stenovita ali i pristupačna kupačima. U blizini je i izvor hladne pijaće vode, a ovde Moravica ima osobine prave planinske reke. Iako je plaža cela u kamenu, stene su oble. Plaža je glavni izvor zabave mlađoj populaciji, a turisti neretko iznajme smeštaj u Sokobanji kako bi posetili baš ovo kupalište. Voda ovde je inače hladna, ali se tokom leta zagreje taman toliko da bude prijatna za kupanje.