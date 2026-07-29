Leto je pravi raj za cvetanje bašte, ali u isto vreme predstavljaju pravi izazov za sve koji neguju baštu.

Biljkama je u tom periodu potrebna posebna pažnja, a jedan od najvažnijih faktora za njihov opstanak i rast jeste pravilno zalivanje. Ipak, ono što mnogi rade iz najbolje namere može zapravo imati suprotan efekat. Stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno samo zaliti biljke - presudno je i kada se to radi, jer pogrešan tajming može više da im šteti nego da im pomogne.

Prema rečima iskusnih baštovana, zalivanje usred dana može dovesti do brzog isparavanja, zbog čega biljke ne dobijaju potrebnu vlagu. Kad je sunce najjače, veliki deo vode ispari pre nego što stigne do korena. To znači da, iako baštovani misle da su dobro zalili cveće, većina te vode zapravo nestaje u vazduhu. Postoji i raširen mit da kapljice vode na lišću mogu pojačati sunčevu svetlost i spaliti biljku. Da bi biljke imale punu korist od zalivanja, važno je zalivati ih ujutru pre nego što sunce postane prejako.