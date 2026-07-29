- Čuli smo da će ovde to nešto da se gradi, ali iskreno još uvek nikoga videli nismo. U svakom slučaju drago nam je da su i veliki investitori prepoznali lepotu i kapacitete našeg sela. Ovde je zaista netaknuta priroda, oaza, naročito idealna za odmor tokom letnjih meseci. Nadamo se da će izgradnja tog kompleksa, proslaviti naše selo i dovesti nove goste, kaže za RINU jedan od meštana sela Mušići.

Za izgradnju ovog komleksa opština Kosjerić izdala je lokacijske uslove, a sledeći korak za investitora jeste podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima.

- Svaka od sedam vila imaće svoju sopstvenu solarnu elektranu,što znači da će ceo sistem funkcionisati bez priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Vodosnabdevanje je predviđeno iz postojećeg bunara, dok će otpadne vode biti tretirane u biološkom prečistaču. Planirani objekti su prizemni, sa jednim stanom po jedinici, a arhitektonski će biti prilagođeni prirodnom ambijentu sa fasadama od kamena i drveta, uz visok udeo zelenih površina, novodi se u dokumentaciji.