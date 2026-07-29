Pravi kafanski gulaš prepoznaje se po gustom, tamnom saftu koji se lepi za kašiku i mesu koje se raspada na sam dodir.
Domaći često ispadne vodnjikav i bezbojan, pa mnogi u panici dodaju zapršku ili brašno. Zaprška tu nema šta da traži. Ona samo maskira greške napravljene u prvih dvadeset minuta pripreme.
Većina ljudi luk ubaci u šerpu, promeša tri puta i odmah dodaje meso. Tu se pravi glavna greška. Luk mora da se raspadne do te mere da ga u sosu više uopšte ne vidite, jer upravo on daje gustinu i prepoznatljivu teksturu.
Tri ključna pravila za gustinu i meso koje se raspada
- Jednaka razmera bez kompromisa: Na kilogram junetine ide tačno kilogram crnog luka. Nakon četrdesetak minuta dinstanja na tihoj vatri, luk se pretvori u gustu kašu koja potpuno menja brašno.
- Tiha vatra i strpljenje: Gulaš se sprema na najslabijoj ringli. Sos treba jedva da struji po ivicama šerpe. Junetini treba minimum dva i po sata da vezivno tkivo pređe u želatin, koji sosu daje prirodan sjaj.
- Zaboravite na hladnu vodu: Kad meso pusti svoj sok, pustite ga da ispari do kraja, dok se na dnu ne uhvati tamni sloj. Tek tada dolijte vruću vodu ili bujon, i to samo toliko da prekrije meso.
Sastojci i postupak za pun kafanski ukus
Za četiri obilne porcije potrebno vam je:
- 800 g juneće potkolenice ili vrata
- 800 g crnog luka
- 4 kašike masti ili ulja
- 1 kašika slatke mlevene paprike
- 3 čena belog luka
- Lovorov list, malo kima i so
Savet za začine: Mlevenu papriku kupujte svežu. Stara paprika iz kesice koja stoji mesecima daće jelo nepoželjnu gorčinu.
Priprema krak po korak:
- Dinstanje luka: Luk dinstajte na masti dvadesetak minuta dok ne porumeni i omekša, pa dodaje meso isečeno na kocke veličine oko tri centimetra.
- Dodavanje paprike: Kad meso pobeli sa svih strana, sklonite šerpu sa ringle i tek tada umešajte alevu papriku. Paprika izgori za par sekundi na vreloj masti i ceo lonac posle bude gorak.
- Sporo krčkanje: Vratite šerpu na tihu vatru, dodajte lovor, kim i sitno seckan beli luk, pa poklopite. Posle dva sata probajte meso viljuškom. Ako prolazi bez otpora, gulaš je gotov. Solite tek na samom kraju, jer sos dinstanjem postaje gušći i lako može da ispadne preslan.
Zašto je gulaš u kafani tamniji nego kod kuće?
Karakteristična tamna boja dolazi od karamelizovanog luka i soka od mesa koji se zapeče na dnu šerpe, a ne od paprike. Kafanski gulaš se dinsta duže, bez dolivanja vode u ranoj fazi, pa prirodni šećeri iz luka lepo potamne.
Najbolji prilozi i staro pravilo za serviranje
Krompir pire i široki rezanci su proveren izbor, ali gulaš je uvek najbolji sutradan. Kada odstoji preko noći u frižideru, svi ukusi se savršeno prožmu. Uz njega odlično ide kisela paprika ili turšija, dok svež crni ili zeleni luk treba izbegavati jer preuzima ukus jela.
Najveća tajna dobrog gulaša nije u tajnim sastojcima, već u strpljenju. Ako imate samo sat vremena za ručak, bolje napravite nešto drugo.
Često postavljana pitanja o pripremanju gulaša
Zašto je meso u gulašu žilavo?
Meso ostaje žilavo ako je vatra bila previše jaka ili ako se kuvalo prekratko. Junetini je potrebno najmanje dva i po sata sporog krčkanja da popusti i omekša.
Kako zgustiti gulaš bez brašna i zaprške?
Tajna je u jednakoj količini crnog luka i mesa. Luk se dugim dinstanjem potpuno raspadne i prirodno zgusne sos.
Koje je meso najbolje za kafanski gulaš?
Juneća kolenica ili vrat, jer imaju dovoljno vezivnog tkiva i masnoće koji daju sočnost i bogat saft.
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