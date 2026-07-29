Dok se mnoge biljke tokom vrelih letnjih dana muče i venu pod jakim suncem, postoji cveće koje voli sunce i upravo tada pokazuje svoju punu lepotu.

Uz pravi izbor biljaka, terasa može ostati šarena i raskošna čak i kada temperature pređu 40 stepeni.

Neke vrste ne samo da dobro podnose direktne sunčeve zrake, već im one pomažu da razviju još više cvetova. Zato su idealne za balkone, žardinjere i mesta gde je tokom dana gotovo nemoguće izbeći jaku toplotu.

Petunija je kraljica sunčanih terasa

Petunija je jedna od najpoznatijih biljaka za letnje terase i odličan primer za cveće koje voli sunce. Njeni raskošni cvetovi dolaze u brojnim bojama, od bele i roze do ljubičaste i crvene, a mogu da ukrase balkon mesecima.

Ova biljka najbolje uspeva na direktnom suncu i u zemljištu koje dobro propušta vodu. Tokom najtoplijih dana potrebno joj je redovno zalivanje, posebno ako je posađena u saksiji gde se zemlja brže isušuje.

Uz malo pažnje i uklanjanje uvelih cvetova, petunija može neprekidno da cveta od proleća pa sve do jeseni.

Muškatle podnose i najveće vrućine

Pelargonije, poznatije kao muškatle, već godinama su omiljeni izbor za balkone. Razlog je jednostavan – otporne su, zahvalne i bez problema podnose letnje temperature.

Postoje uspravne i viseće sorte, pa se lako uklapaju u različite vrste terasa. Ovo cveće koje voli sunce najbolje će izgledati na mestu gde ima mnogo svetlosti, a redovno uklanjanje precvetalih cvetova podstaći će stvaranje novih.

Muškatle mogu da cvetaju tokom celog leta i daju prostoru onu prepoznatljivu mediteransku atmosferu.

Verbena je idealna za vrele dane

Ako tražite biljku koja ne odustaje ni kada sunce prži, verbena je odličan izbor. Njeni sitni cvetovi u roze, ljubičastim, crvenim i belim nijansama stvaraju pravi mali tepih boja.

Verbena dobro podnosi toplotu i suvlje uslove, zbog čega se često sadi u viseće korpe, žardinjere i saksije na mestima koja su izložena suncu.

Za razliku od mnogih osetljivijih biljaka, ona može da cveta sve do prvih hladnijih dana.

Kako da cveće izdrži najjače sunce?

Čak i cveće koje voli sunce zahteva pravilnu negu tokom velikih vrućina. Najvažnije je zalivanje u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kada voda sporije isparava.

Biljkama u saksijama posebno prija kvalitetna zemlja koja zadržava vlagu, ali ne ostavlja koren stalno mokrim. Povremeno uklanjanje suvih listova i cvetova takođe pomaže da biljka ostane zdrava.

Terasa puna boja i kada temperature rastu

Uz petunije, muškatle i verbene, sunčani balkon ne mora da izgleda beživotno tokom najtoplijih dana. Naprotiv, upravo tada mnoge od ovih biljaka pokazuju koliko mogu biti izdržljive.

Ako birate cveće koje voli sunce, vaša terasa može ostati prava mala oaza boja i tokom najžešćih letnjih vrućina.