Tržište nekretnina na rekama u Srbiji, a posebno u Beogradu, doživelo je pravu ekspanziju u poslednjih nekoliko godina. Splavovi odavno više nisu samo mesta za pecanje ili beg od beogradske žege, oni su danas postali luksuzne vile na vodi, oaze mira, ali pre svega – izuzetno unosan biznis kroz koncept iznajmljivanja "splav na dan".

Bilo da želite sopstveni mir ili tražite način za brzi povrat investicije, evo detaljnog vodiča kroz aktuelne cene kupovine, gradnje, pratećih troškova i potencijalne zarade na srpskim rekama i jezerima.

Cene gotovih splavova

Kupovina gotovog splava najbrži je put do sopstvene nekretnine na vodi, ali cene drastično variraju u zavisnosti od lokacije, stanja i dozvola. Najjeftiniji objekti, koji su zapravo stara plovila sa ostavom i toaletom, mogu se naći već za 1.000 evra. Međutim, ozbiljniji stambeni splavovi dele se u tri kategorije:

Povoljnija ponuda (30.000 - 50.000 evra): U ovom rangu dobijate manje ili starije splavove koji zahtevaju određena ulaganja, a najčešće se nalaze na lokacijama malo udaljenijim od centra Beograda, poput Umke, Ostružnice ili mirnijih delova Ade Ciganlije. Opremljen splav od oko 50 kvadrata na Umci može vas koštati između 30.000 i 40.000 evra.

U ovom rangu dobijate manje ili starije splavove koji zahtevaju određena ulaganja, a najčešće se nalaze na lokacijama malo udaljenijim od centra Beograda, poput Umke, Ostružnice ili mirnijih delova Ade Ciganlije. Opremljen splav od oko 50 kvadrata na Umci može vas koštati između 30.000 i 40.000 evra. Srednji segment (50.000 - 100.000 evra): Za ovaj novac kupuju se noviji i kvalitetnije izgrađeni splavovi, često na sprat, kvadrature od 60 do 100 metara kvadratnih. Imaju dobru izolaciju, solarne panele i nalaze se na traženijim lokacijama duž Save i Dunava.

Za ovaj novac kupuju se noviji i kvalitetnije izgrađeni splavovi, često na sprat, kvadrature od 60 do 100 metara kvadratnih. Imaju dobru izolaciju, solarne panele i nalaze se na traženijim lokacijama duž Save i Dunava. Luksuzni segment (Preko 100.000 evra): U pitanju su moderne vile na vodi sa privatnim bazenima, staklenim zidovima, đakuzijima i pametnim sistemima, čija cena neretko prelazi i 200.000 evra. U ovom ekskluzivnom segmentu na Savskom keju cena kvadrata može preći 1.500 evra.

Cene zavise i od toga da li se splav prodaje sa obezbeđenim i legalnim vezom, jer takve nekretnine vrede neuporedivo više u odnosu na one koje se moraju šlepati na drugu lokaciju.

Koliko košta pravljenje novog splava

Ukoliko želite vikendicu skrojenu isključivo po vašoj meri, izgradnja novog splava je odlična, ali zahtevnija opcija. Prosečna cena gradnje novog splava kreće se između 600 i 1.200 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od izabranih materijala.

Ova investicija sastoji se iz dve faze:

Plovna osnova (temelj): Plastični pontoni koštaju od 100 do 250 evra po dužnom metru, zavisno od nosivosti. Kada se uz pontone doda i čelična konstrukcija, samo temelj za splav od 50 kvadrata iznosiće između 8.000 i 15.000 evra. Sam objekat: Gradi se od lakih materijala, drveta, sendvič panela i stakla. Cena ove faze iznosi od 400 do 800 evra po kvadratu.

Skriveni troškovi i nova komunalna pravila

Posedovanje ovakve nekretnine nosi i specifične godišnje obaveze. Svaki splav mora proći tehnički pregled i imati plovidbenu dozvolu. Pored zakupa vodnog zemljišta, neizbežno je redovno održavanje drveta, metala i čišćenje nanesenog granja, što će vas godišnje koštati između 500 i 1.000 evra.

Takođe, nova pravila za uređenje beogradskog priobalja nalažu da svi splavovi moraju obezbediti adekvatnu zvučnu izolaciju, kao i rešenje za otpadne vode, koje se više neće moći ispuštati direktno u Dunav i Savu.

Brza zarada od iznajmljivanja

Danas se splavovi masovno iznajmljuju za devojačke večeri, rođendane, momačke večeri, korporativne proslave i tim bildinge. Najjeftiniji paket najma iznosi oko 300 evra po danu, dok je prosečna zarada po jednoj proslavi 400 do 500 evra. Prednost ovog biznisa je što se zakupi mogu organizovati i zimi, jer su savremeni objekti dobro izolovani i zastakljeni.

Uz minimalno ulaganje u obezbeđenje inventara i angažovanje lica za čišćenje, vlasnici sa oko 10 organizovanih proslava mesečno mogu zaraditi i do 4.000 evra. Zbog ovakve potražnje, povrat uloženih 50.000 evra u kvalitetan splav tokom tople sezone znatno je brži nego kod klasičnih stanova u Beogradu.

"Srpski Maldivi" ruše rekorde

Tržište nije rezervisano samo za beogradske reke. Ogromna ekspanzija beleži se na jezeru Perućac, kod Bajine Bašte, koje turisti sve češće zovu "srpski Maldivi" zbog čuvenih kućica na vodi i smaragdne boje.

Ovde je turizam doživeo "bum" tokom korone, te od ovog posla danas živi na stotine meštana. Sezona traje od maja do septembra, a atraktivne kućice na samom jezeru rezervišu se i godinu dana unapred.

Cene noćenja u apartmanima kreću se od 2.000 do 3.000 dinara, dok najam vila iznosi u proseku 4.900 dinara za noć. Ovaj vid turizma postao je magnet kako za domaće posetioce, tako i za investitore kojima se svaka investicija u Perućcu izuzetno brzo refundira,

Blic Biznis