Redovno košenje travnjaka je veoma bitno ako želite da vam bude zelen, negovan i da ulepšava vaše dvorište tokom celog leta, ali košenje travnjaka u pogrešno vreme izlaže vašu travu potencijalnim problemima.

Stoga, veoma je bitno odabrati pravo vreme za košenje, jer u suprotnom, pogrešno vreme može da ima negativne i dugoročne posledice po vašu travu.

Košenje izaziva stres na vašem travnjaku, a travnjak pod stresom je podložniji bolestima i sporijem rastu. A što je manje stresa, to je brže vreme oporavka i bolji izgled travnjaka.

Toplota, vlaga i izlaganje suncu – koji se menjaju tokom dana – mogu da utiču na vaš travnjak nakon košenja.

Postoje dva doba dana kada stručnjaci kažu da nikada ne bi trebalo da kosite travnjak.

Ujutru

Iako je primamljivo kositi travu rano u toku dana, stručnjaci kažu da treba izbegavati košenje odmah ujutru.

- Rano jutro može biti najgore doba dana za košenje, posebno ako je još uvek vlažno od rose. Mokra trava se ne kosi dobro, začepljuje kosilice i otupljuje sečiva, a takođe lakše širi bolesti.- kaže izvođač radova na uređenju pejzaža Koleman Kozbiza portal marthastewert.