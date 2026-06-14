Redovno košenje travnjaka je veoma bitno ako želite da vam bude zelen, negovan i da ulepšava vaše dvorište tokom celog leta, ali košenje travnjaka u pogrešno vreme izlaže vašu travu potencijalnim problemima.
Stoga, veoma je bitno odabrati pravo vreme za košenje, jer u suprotnom, pogrešno vreme može da ima negativne i dugoročne posledice po vašu travu.
Košenje izaziva stres na vašem travnjaku, a travnjak pod stresom je podložniji bolestima i sporijem rastu. A što je manje stresa, to je brže vreme oporavka i bolji izgled travnjaka.
Toplota, vlaga i izlaganje suncu – koji se menjaju tokom dana – mogu da utiču na vaš travnjak nakon košenja.
Postoje dva doba dana kada stručnjaci kažu da nikada ne bi trebalo da kosite travnjak.
Ujutru
Iako je primamljivo kositi travu rano u toku dana, stručnjaci kažu da treba izbegavati košenje odmah ujutru.
- Rano jutro može biti najgore doba dana za košenje, posebno ako je još uvek vlažno od rose. Mokra trava se ne kosi dobro, začepljuje kosilice i otupljuje sečiva, a takođe lakše širi bolesti.- kaže izvođač radova na uređenju pejzaža Koleman Kozbiza portal marthastewert.
Takođe bi trebalo da izbegavate košenje nakon kiše iz istog razloga.
Popodne
Izbegavajte košenje usred dana, posebno tokom najtoplijih meseci u godini. Izlaganje tek pokošenih vlati trave prekomernoj toploti može ih oštetiti ili isušiti.
Najbolje doba dana za košenje travnjaka
Kasno popodne je najbolje vreme za košenje travnjaka.
- Trava je imala priliku da se osuši, a ne izlažete sveže pokošenu travu najjačoj vrućini dana. Čekanje do kasnog popodneva takođe vas štiti od košenja pod vrelim letnjim suncem. Ali nemojte čekati predugo ili će se vaš travnjak suočiti sa drugačijim rizikom povezanim sa vlagom.
- Prekasno je, a pokošena sečiva nemaju priliku da se oporave pre nego što se pojavi noćna vlaga, otvarajući travu za gljivice.
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