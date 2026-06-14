Što zbog lakše komunikacije izbeglica sa lokalnim življem, što zbog boljeg sporazumevanja dve savezničke vojske u borbama na Solunskom frontu. Da teške godine provedene "tamo daleko" budu iskorišćene u cilju obrazovanja, francuski su spoznavala i srpska deca.

Svedoči o tome Francusko-srpski rečnik, štampan 1917. u Bizerti, jednom od tuniskih gradova u kojima su se nalazile srpske kolonije, bolnice i škole. Narodna biblioteka iz Požege jedina je javna biblioteka u Srbiji koja raspolaže ovim rečnikom, izvučenim minulih dana iz arhiva da bi bio obrađen kao i drugi naslovi iz starog fonda.

- U knjizi inventara piše da nam je rečnik poklonio jedan naš sugrađanin 1983. godine. Knjiga spada u grupu retkih, a nju još imaju biblioteke Matice srpske u Novom Sadu, Univerziteta u Beogradu, Filozofskog i Filološkog fakulteta u Beogradu i Narodna biblioteka Srbije. Rečnik koji je kod nas ima 148 strana, od kojih su neke vidljivo dolepljene i na kojima su upisani geografski i istorijski podaci o Francuskoj - kaže Gordana Stević, viši diplomirani bibliotekar na Odeljenju stručne knjige Narodne biblioteke u Požegi.

Autori ovog Francusko-srpskog rečnika, kako je zavedeno na njegovim strancima, jesu dr Veselin Čajkanović, srpski oficir sa činom kapetana prve klase i tadašnji docent Beogradskog univerziteta, i Alber Ofor, o kome je zapisano da je kapetan teritorijalne vojske u 7. divizionu artiljerije u Bizerti i inženjer u Tunisu. U uvodniku je navedeno da je rečnik drugi deo udžbenika za francuski jezik koji će biti objavljen u tri knjige. Kao izdavač rečnika upisana je štamparija i knjižara "Sen Pola" iz Bizerte, a uz taj podatak zapisano je da je knjiga publikovana 1917.

- Udžbenik ima svoju malu istoriju koja je počela 1916. u Bizerti, u bolnici Faru 1916. U bolnici je tada radila kao lekar gospođa dr Vera Marković. Ona je potpisanima predložila da izrade udžbenik koji će olakšati Srbima u Tunisu da nauče francuski, i sa nepopustiljivom energijom, nastojala je da se taj predlog primi i ostvari. Potpisani su najzad počeli raditi udžbenik, za koji je najpre projektovano da bude vrlo kratak i da se štampa u veoma malom broju egzemplata - napisali su u predgovoru rečnika dr Veselin Čajkanović i Alber Ofor.

Na istoj stranici njih dvojica su objasnili da je ipak "udžbenik izrađen na mnogo široj osnovi i biće štampan u broju koji njegovi autori nikad nisu smeli predviđati". Zahvalnost tome odaju "velikodušnoj darežljovosti nekoliko Francuza", srpskih prijatelja, i velikoj ljubaznosti i predusretljivosti srpskih komandanata“, pukovnicima Đorđu Đorđeviću i Dragutinu Milutinoviću.

Navedeno je da je knjiga štampana u 7.000 primeraka. Od tog broja 5.000 primeraka je dato srpskim vojnicima i civilima, hiljadu knjiga su dobili francuski vojnici na Solunskom frontu, a hiljadu je "pušteno u prodaju u korist invalida". Više od 60.000 srpskih vojnika i civila posle albanske golgote, objašnjava istoričar Dejan Ristić, stiglo je u severnoafričke zemlje Tunis i Alžir koje su bile francuski kolonijalni posed.

- Neposredno nakon prebacivanja prvih kontingenata u Bizertu formirana je Komanda srpskih trupa u Tunisu. Upravo to područje predstavljalo je najznačajniju regiju u kojoj je sproveden proces rehabilitacije obolelih i izgladnelih srpskih vojnika - kaže Ristić.

U više mesta u Tunisu i Alžiru, podseća on, nalazile su se srpske kolonije, bolnice i koledži.