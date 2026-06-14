Tablete za mašinsko pranje posuđa obično završe u mašini. One sadrže prilično jaku mešavinu sredstava za čišćenje namenjenih otapanju masnoće, ostataka hrane i naslaga. Upravo zato se mogu koristiti i u drugim delovima doma, ali važno je zapamtiti da ih treba koristiti pažljivo, i kad ih koristite, obavezno nosite rukavice.
1. Pomažu protiv masnoće i zagorele hrane u rerni
Prljava rerna je jedno od najneprijatnijih mesta za čišćenje. Ako se zagorela masnoća zalepila za dno ili vrata, tableta za mašinsko pranje posuđa može da pomogne. Lagano je navlažite toplom vodom i nežno nanesite gde je potrebno. Ostavite je da malo odstoji i zatim ta mesta temeljno isperite čistom vodom. Važno je da u rerni ne ostanu ostaci tablete.
2. Skidaju zagorelu hranu s posuđa
Tableta može da bude korisna i u čišćenju zagorelih šerpi i tiganja. Napunite ih s malo vode, dodajte tabletu za pranje posuđa i zagevajte nekoliko minuta. Prljavština će se nakon toga mnogo lakše ukloniti.
3. Uklanjaju prljavštinu u kupatilu
Kamenac, ostaci sapuna i mrlje od vode brzo se nakupljaju na zidovima tuša. Otopite tabletu za mašinu za pranje posuđa u toploj vodi i smesu nanesite mekom spužvom. Nakon što kratko odstoji, isperite ta mesta čistom vodom i osušite.
4. Idealne za čišćenje fuga
Mešajte malo tople vode sa zdrobljenom tabletom dok ne dobijete gustu pastu za čišćenje, koju ćete potom četkicom za zube nanositi gde ima nečistoće. Nakon 15-30 minuta fuge temeljno isperite vodom i obrišite suvom krpom.
5. Blistavo čist bubanj mašine za veš
Tableta za mašinsko pranje posuđa u praznom bubnju mašine za veš uključene na 60 ili 90 stepeni pomaže u otapanju masnih naslaga i uklanjanju bakterija.
6. Skidaju žute fleke s veša
Tablete za mašinsko pranje posuđa ponekad se koriste za borbu protiv žutila ili fleka od znoja na belom vešu, jer sadrže jaka sredstva za čišćenje, a ponekad i sredstva za izbeljivanje. Ovaj trik koristite samo u pranju izdržljivog belog veša, nikad vune, svile ili obojenih tkanina.
Oprez, nisu za aluminijum i drvo
Imajte na umu da visoka pH vrednost (alkalnost) ovih tableta može trajno da ošteti površine poput aluminijuma ili netretiranog drveta. Treba da znate i da su one manje delotvorne od sredstava na bazi sirćeta za čišćenje naslaga kamenca (poput onih na glavi tuša), jer su prvenstveno namenjene uklanjanju masnoće i proteina.
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