Tablete za mašinsko pranje posuđa obično završe u mašini. One sadrže prilično jaku mešavinu sredstava za čišćenje namenjenih otapanju masnoće, ostataka hrane i naslaga. Upravo zato se mogu koristiti i u drugim delovima doma, ali važno je zapamtiti da ih treba koristiti pažljivo, i kad ih koristite, obavezno nosite rukavice.

1. Pomažu protiv masnoće i zagorele hrane u rerni

Prljava rerna je jedno od najneprijatnijih mesta za čišćenje. Ako se zagorela masnoća zalepila za dno ili vrata, tableta za mašinsko pranje posuđa može da pomogne. Lagano je navlažite toplom vodom i nežno nanesite gde je potrebno. Ostavite je da malo odstoji i zatim ta mesta temeljno isperite čistom vodom. Važno je da u rerni ne ostanu ostaci tablete.

2. Skidaju zagorelu hranu s posuđa

Tableta može da bude korisna i u čišćenju zagorelih šerpi i tiganja. Napunite ih s malo vode, dodajte tabletu za pranje posuđa i zagevajte nekoliko minuta. Prljavština će se nakon toga mnogo lakše ukloniti.

3. Uklanjaju prljavštinu u kupatilu

Kamenac, ostaci sapuna i mrlje od vode brzo se nakupljaju na zidovima tuša. Otopite tabletu za mašinu za pranje posuđa u toploj vodi i smesu nanesite mekom spužvom. Nakon što kratko odstoji, isperite ta mesta čistom vodom i osušite.

4. Idealne za čišćenje fuga