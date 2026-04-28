Srpska pravoslavna crkva po julijanskom kalendaru 15. aprila, a po gregorijanskom 28, slavi trojicu svetih apostola Aristarha, Puda i Trofima.

Hrišćanski svetitelji Aristarh, Pud i Trofim trojica su od sedamdesetorice apostola, a njih se pravoslavni vernici sećaju svakog aprila.

Aristarh je bio episkop u Apamiji Sirijskoj, kog apostol Pavle pominje više puta, a u Kološanima je zabeležio "Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanstvu". Pud je bio ugledni Rimljanin koji je pružio svoj dom kao utočište vrhovnim apostolima, a posle ga pretvorio u crkvu po imenu Pastirska.

Što se tiče Trofima, on je poticao iz Azije i pratio apostola Pavla na njegovom putu, a ovaj je zapisao:

Trofima ostavih u Miletu bolesna.

Sveti Aristarh, Pud i Trofim su posečeni kada i Pavle, tokom Neronovog progona hrišćana.

Na praznik posvećen njima izgovara se vrlo kratka molitva, a po narodnom verovanju nju treba da izgovore svi koji su u nekim problemima ili imaju vrlo težak period.

Molitva za Svete apostole Aristarha, Puda i Trofima glasi:

Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.