"Raskošna Ita Rina svojom jugoslovenskom lepotom i velikim glumačkim talentom ubrajaće se uskoro u najbolje filmske zvezde", pisalo je u časopisu "Češko slovo".

Itina najuspešnija uloga bila je u češkom klasiku "Tonka zvana vešala". Igrala je prostitutku koja ispunjava poslednju želju ubici koji je osuđen na smrt i sutradan treba da bude pogubljen. Nakon ove uloge, Iti Rini otvaraju se vrata Holivuda. Međutim, ona je tada odustala od karijere, i to zbog ljubavi.

Ita Rina se zaljubila u inženjera iz Beograda, Miodraga Đorđevića, a ubrzo su se venčali u Vaznesenjskoj crkvi u Beogradu. Glumica je tada promenila veru i prešla je u pravoslavlje, ali ne samo to. Ona je još jednom promenila svoje ime i od tada se zvala Tamara Đorđević. Navodno joj je upravo muž postavio ultimatum: "Holivud ili ja", a ona je odabrala njega. Ita Rina nije se pokajala zbog ove odluke, i nastavila je da se bavi glumom, ali samo na teritoriji bivše Jugoslavije i ponekad u Nemačkoj.

Uskoro je počeo i Drugi svetski rat, a na samom početku rata, zamalo da je završila u nacističkom zatvoru. Tada je prihvatila ulogu u filmu nemačke produkcije "Centrala Rio".

Međutim, morala je da dokazuje da nije Jevrejka, a tokom snimanja filma posvađala se sa čovekom koji je vređao Jugoslaviju, a za koga se ispostavilo da je gestapovac, član tajne policije. Ova situacija bila je prilično opasna jer su gestapovci hapsili koga i kako su hteli, što se desilo i mnogim glumcima. Itu je zatvora spasao tadašnji ambasador Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, a kasnije i nobelovac Ivo Andrić, koji joj je savetovao da se hitno vrati u domovinu. Pošto je već snimila svoje scene, odmah je spakovala kofere.