Lenji baštovani znaju da je ovo povrće riznica zdravlja.

Neki od ovih vrsta povrća služe za popunjavanje " praznine gladi" . Tradicionalno, praznina gladi je onaj period krajem zime kada vam sve zalihe ponestanu , a ništa još nije počelo da raste. E, tu na snagu stupa ova vrsta povrća koja uvek ima nešto što možete da uberete.

Ali mnoge od ovih izdržljivih višegodišnjih biljaka se rano pojavljuju, omogućavajući baštovanima da stave nešto sveže i zeleno na stolove, čak i kada na zemlji možda ima snega. Isto tako, dosta njih će nastaviti da rađa do jeseni, a neke čak i zimi.

10 vrsta povrća koje samo raste u bašti bez nege - čak i zimi

Špargle - kad ih posadite morate da se strpite oko 3 godine da špargla uhvati koren, ali zato narednih 20 godina možete da ih berete i da uživate u plodovima, a da ništa ne radite oko njih.

Rabarbara - jarko crvena stabljika koja se pojavljuje u rano proleće. Listovi se ne jedu - toksični su, ali zato je stabljika preukusna. Jednom posađena ostaje u bašti godinama.

Artičoka - ova fensi biljka može postati stalni stanovnik vaše bašte i da rađa plodove koji u prodavnicama koštaju bogaoca. Sve što traži artičoka je da je obilno nađubrite veštačkim đubrivom bogatim azotom i da je posadite na mesto koje je vrlo sunčano.

Ren - to je biljka koja raste po principu, posadim je i uživam godinama u njoj. Samo iskusni baštovani znaju da je pravi način gajenja rena onaj u saksiji, jer ren ima naviku da - čim mu okrenete leđa, zauzme čitavu baštu. Zato pametno uzgajajte domaći ren.

Bebi spanać koji pušta krake - ova sorta će rađati do kasne jeseni, sama će cvetati, cvet će pucati i puštati u zemlju seme koje će na proleće opet samo da nikne. Lepota. Samo ne zaboravite gde je spanać bio, kako ne biste prekopali taj deo i tako uništili sadnice.