Ako volite pite koje su istovremeno sočne, ukusne i jednostavne za pripremu, pita sa pečurkama i prazilukom pravi je izbor za vas. Kombinacija blago slatkastog praziluka i aromatičnih pečuraka daje bogat ukus kom je teško odoleti. Ovaj recept možete prilagoditi sezoni i namirnicama koje imate pri ruci, pa će pita svaki put biti pomalo drugačija, ali podjednako ukusna.
Možete je pripremati u posnoj ili mrsnoj varijanti, a dodatak omiljenih začina poput peršuna, origana, bosiljka ili nekog drugog biljnog začina učiniće je još aromatičnijom. Savršena je kao lagani ručak, večera ili posluženje za goste.
Vreme pripreme:
- 60 minuta
Sastojci:
- 500 g gotovih kora za pitu
- 1 veliki struk praziluka
- 800 g šampinjona
- 250 ml kisele vode
- 100 ml ulja
- so
- biber
- peršun
- origano ili bosiljak (po želji)
Priprema:
1. Praziluk uzdužno zasecite do belog dela i dobro operite pod mlazom vode. Šampinjone očistite i isecite na tanke listiće.
2. U tiganju zagrejte malo ulja pa kratko propržite praziluk. Dodajte pečurke i dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da puste svoju tečnost. Posolite, pobiberite i dodajte začine po ukusu. Sklonite sa vatre i ostavite da se fil prohladi. Tepsiju premažite uljem. Stavite jednu koru i premažite je mešavinom ulja i kisele vode. Ponovite postupak sa još dve kore. Na treću koru rasporedite nekoliko kašika fila od pečuraka.
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