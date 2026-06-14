Ako volite pite koje su istovremeno sočne, ukusne i jednostavne za pripremu, pita sa pečurkama i prazilukom pravi je izbor za vas. Kombinacija blago slatkastog praziluka i aromatičnih pečuraka daje bogat ukus kom je teško odoleti. Ovaj recept možete prilagoditi sezoni i namirnicama koje imate pri ruci, pa će pita svaki put biti pomalo drugačija, ali podjednako ukusna.

Možete je pripremati u posnoj ili mrsnoj varijanti, a dodatak omiljenih začina poput peršuna, origana, bosiljka ili nekog drugog biljnog začina učiniće je još aromatičnijom. Savršena je kao lagani ručak, večera ili posluženje za goste.

Vreme pripreme:

60 minuta

Sastojci:

500 g gotovih kora za pitu

1 veliki struk praziluka

800 g šampinjona

250 ml kisele vode

100 ml ulja

so

biber

peršun

origano ili bosiljak (po želji)

Priprema:

1. Praziluk uzdužno zasecite do belog dela i dobro operite pod mlazom vode. Šampinjone očistite i isecite na tanke listiće.

2. U tiganju zagrejte malo ulja pa kratko propržite praziluk. Dodajte pečurke i dinstajte nekoliko minuta, tek toliko da puste svoju tečnost. Posolite, pobiberite i dodajte začine po ukusu. Sklonite sa vatre i ostavite da se fil prohladi. Tepsiju premažite uljem. Stavite jednu koru i premažite je mešavinom ulja i kisele vode. Ponovite postupak sa još dve kore. Na treću koru rasporedite nekoliko kašika fila od pečuraka.