Najbolja zamena za puter verovatno vas već čeka u frižideru, a u jednom slučaju daje vlažnije kolače nego sam puter. To je deo koji ljudi obično ne znaju, pa nastavite do sredine teksta zbog tačnih odnosa. Ostali ste bez putera usred mešanja testa i panika je krenula? Stanite. Desert se i dalje može spasti.

Ulje radi posao, ali ne uvek jedan na jedan

Ulja od kanole, biljno ili maslinovo su čista mast i odlično se ponašaju u pečenju. Nema onaj prepoznatljiv ukus putera, ali zato kolač ostaje vlažniji. Najpametnije je kombinovati pola putera i pola ulja, tako zadržavate i ukus i sočnost.

Ako morate da izbacite puter u potpunosti, koristite 7/8 šolje ulja na svaku šolju putera iz recepta. Ta razlika nije sitnica, previše ulja i dno kolača klizi u mast.

Kokosovo ulje je jedina prava zamena u odnosu 1:1

Kokosovo ulje se ponaša kao puter. Mekano je i mazivo na sobnoj temperaturi, a topi se u glatku tečnost. Blago je slatkasto, pa mnogi vole baš taj ukus u kolačima. Zato ga koristite jedan na jedan, bez računice.

Ima nešto više masti i manje vode od putera, pa biskvit i mafini umeju da ispadnu suvlji. Dodajte par kašika tečnosti i problem nestaje. Za mrvičasto testo, recimo za pite, kokosovo ulje mora biti ledeno hladno, a testo dodatno ohladite pre pečenja da dobijete hrskavost.

Voćni pirei: zamena za puter koja daje vlažnost

Sos od jabuka je najpoznatiji, ali nije jedini. Pasirana banana, avokado, čak i kašica za bebe rade isti posao kao zamena za puter u kolačima. Pravilo je jednostavno, zamenite polovinu potrebnog putera pireom i dobićete najbolji balans ukusa, vlage i teksture.

Jedno upozorenje. Ovu foru zaboravite kada pravite krhke kolačiće gde je hrskavost cela poenta. I koristite isključivo glatke, nezaslađene varijante, bilo da je u pitanju jabuka, banana ili slatki krompir.

Da li jogurt može da zameni puter u pečenju?

Da, obični nezaslađeni jogurt menja puter u odnosu 1:1, ali samo u receptima koji traže manje od jedne šolje putera. Ima više vlage, pa veće količine kvare teksturu.

Grčki jogurt takođe radi, samo znajte unapred. Hlebovi i mafini napravljeni sa njim ispadaju gušći i čvršći. Nekome to smeta, nekome je baš to gušt. Jogurt koji ionako stoji i čeka da se potroši odjednom postaje koristan sastojak umesto otpada.

Koju ste zamenu vi probali, i da li vas je neka iznenadila u dobrom ili lošem smeru? Napišite u komentarima šta je kod vas prošlo, a šta upropastilo desert.

Koliko ulja ide umesto jedne šolje putera?

Za potpunu zamenu koristite 7/8 šolje ulja na svaku šolju putera. Kokosovo ulje je izuzetak i ide u odnosu jedan na jedan.

Da li sos od jabuka menja sav puter u kolaču?

Ne, najbolje je zameniti samo polovinu putera. Tako čuvate vlažnost, a kolač ne ispada gnjecav ni previše voćnog ukusa.

Može li grčki jogurt umesto putera u mafinima?

Može, u odnosu 1:1, ali samo do jedne šolje. Mafini će biti gušći i čvršći nego sa puterom.