To je miris koji mnogi odmah prepoznaju: ustajao, mastan i čudno kiseo. Ipak, taj prepoznatljiv miris nema nikakve veze sa lošom higijenom.

Naučnici su otkrili da je "miris starosti" rezultat stvarnog hemijskog procesa koji se razvija s godinama. Međutim, Lesli Keni , osnivačica kompanije Oksford Heltspan, rekla je za "Dejli mejl" da konzumacija pečuraka do četiri puta nedeljno može pomoći u eliminaciji tog mirisa.

Kako nastaje "miris starosti"?

Ovaj specifičan miris izaziva jedinjenje poznato kao 2-nonenal, koje nastaje kada se omega-7 masne kiseline u prirodnim uljima kože (poznatim kao sebum) razgrađuju putem oksidacije . Kako ljudi stare, njihova tela proizvode sve manje antioksidanasa koji inače štite lipide kože od razgradnje.

Istovremeno, obnavljanje ćelija kože se usporava, što omogućava nakupljanje 2-nonenala, hemijskog jedinjenja koje zatim duže ostaje na koži. Fenomen je prvi put dokumentovan u japanskoj studiji iz 2010. godine, koja je pokazala da se 2-nonenal javlja isključivo kod osoba starijih od 40 godina, bez obzira na pol ili navike lične higijene.

"To je bila prva studija koja je pokazala da se taj specifičan "miris starosti" razvija kasnije u životu", rekla je Lesli, preduzetnica u oblasti dugovečnosti.

"To je kao da ta kožna ulja "rđaju".A problem se pogoršava jer stariji ljudi jednostavno ne obnavljaju ćelije kože tako brzo kao mlađi. To znači da se "zarđala" koža gomila i oslobađa još jači miris."