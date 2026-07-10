Jedna od najskupljih namirnica na svetu krije se u prirodi, često i na mestima gde je najmanje očekujete. Reč je o belom tartufu, pravom „kralju“ među gljivama, čija cena dostiže vrtoglave iznose – od 2.500 do čak 4.500 dolara po kilogramu.

Beli tartuf raste u simbiozi sa korenjem drveća poput hrasta, lešnika, topole i bukve. Iako počinje da se razvija u proleće, sazreva tek u jesen. Može dostići prečnik do 12 centimetara i težinu do pola kilograma, iako su primerci uglavnom manji.

Njegova unutrašnjost je svetla, kremasta ili blago smeđa, sa karakterističnom „mermernom“ strukturom. Ono što ga čini posebno vrednim nije samo retkost, već i jedinstvena aroma koja podseća na spoj zemlje, vlage i prirode – ukus koji se ne može veštački dobiti.