Isečena lubenica ne mora da postane kašasta, jedan trik sa plastičnom posudom oceđuje sok. Probajte ga već večeras i osetite razliku.

Isečena lubenica pokisne na dnu posude za manje od jednog dana, i to je pravi razlog zašto od sočnog voća dobijete kašu. Krivac nije frižider. Krivac je sok koji se skuplja ispod kockica i polako ih razmekšava. Rešenje košta koliko i obična plastična posuda koju verovatno već imate u kuhinji.

Zašto isečena lubenica omekša baš na dnu

Čim zasečete meso, ćelije počnu da puštaju tečnost. Ta tečnost pada na dno i tamo se zadržava. Donji red kockica leži u lokvici soka i za par sati postane gnjecav. Ako lubenicu držite u velikoj kutiji ili kesi sa zatvaračem, sok nema kuda da ode. Zato vam gornji sloj bude super, a donji za bacanje.

Trik sa bokalom koji sve menja

Ideja dolazi iz videa profila @jeffandlaurenshow, a princip je smešno jednostavan. Isecite lubenicu na kockice i ubacite je u plastični bokal sa poklopcem koji ima grlo za sipanje. Grlo mora da ima svoj mali poklopac da bi se posuda čvrsto zatvarala. Kada primetite da se sok nakupio na dnu, otvorite grlo i jednostavno ga prospite.

Poenta je što isečena lubenica ostaje čvrsta jer sok nikad ne stoji dovoljno dugo da razmekša voće. Kockice ne ispadaju kroz uski otvor, izlazi samo tečnost. Dovoljno je da to uradite jednom ili dvaput dnevno. Bonus koji niste tražili: dobijete čašu ledenog soka od lubenice.

Kako bokal štedi mesto i pravi manje nereda

Klasične kutije za hranu su široke i zauzimaju pola police. Bokal je uži i lako se ugura između ostalih stvari u frižideru. Kad ogladnite, samo skinete poklopac i istresete nekoliko kockica u činiju. Bez cediljke, bez prosipanja soka po radnoj površini, bez lepljivih ruku.

Kako iseći lubenicu da kockice same iskaču

Isti video nudi i način sečenja koji stvarno radi. Krenite ovako:

Prepolovite lubenicu, pa svaku polovinu isecite na četvrtine

Napravite četiri do pet uspravnih rezova u mesu, ali ne secite koru

Presecite dvaput vodoravno preko tih rezova

Provucite nož između kore i crvenog mesa

Dok pomerate nož uz koru, kockice počnu same da ispadaju. To vam olakšava posao jer između redova nameštate nož pod boljim uglom. Rez ide brže i ravnomernije.

Da li ovaj trik zaista sprečava kašastu lubenicu?

Da. Redovno oceđivanje soka uklanja tečnost koja razmekšava meso, pa lubenica na kockice ostaje hrskava i sveža dva do tri dana duže nego u običnoj kutiji.

Otkad znate ovaj trik, teško da ćete se vratiti na staru kesu punu soka na dnu. Nema više gnjecavog dna. A recite iskreno, koliko puta ste do sada bacili donji red kockica jer je postao kaša?

Koliko dugo isečena lubenica traje u frižideru?

Uz redovno oceđivanje soka i zatvorenu posudu, isečena lubenica ostaje sveža tri do pet dana. Bez oceđivanja omekša već posle jednog dana.

Da li se lubenica čuva u frižideru ili napolju?

Isečenu lubenicu uvek držite u frižideru. Na sobnoj temperaturi brzo pušta sok, gubi čvrstinu i mnogo brže se kvari.

Može li se sok od lubenice sačuvati?

Naravno, sok koji ocedite prelijte u čašu i popijte hladan. Možete ga i zamrznuti u kockice za osvežavajuće piće.

(Krstarica)