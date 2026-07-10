Poznata po svojoj kremastoj teksturi i bogatom ukusu, krempita je poslastica koju mnogi obožavaju. Ovog puta, otkrićemo vam tajnu poslastičarske magije koja se krije iza pripreme ovih fantastičnih krempita. Priprema ovih čarobnih poslastica možda zahteva malo truda, ali svaki trenutak uložen u ovaj recept svakako je vredan. Spremite se da oduševite svoje goste ili sebe samog ovim rafiniranim delikatesom.

Vreme pripreme:

Približno 2 sata (uključujući vreme za hlađenje)

Sastojci:

Kora:

6 žumanaca

6 kašika šećera

3 kašike ulja

3 kašike mleka

6 kašika brašna

Fil:

6 belanaca

19 kašika šećera

4 pudinga od vanile

1 l vode

Priprema:

1. Počnite pripremu tako što ćete umutiti varjačom 3 žumanca sa 3 kašike šećera, 1.5 kašike ulja, 1.5 kašike mleka i 3 kašike brašna.

2. Koru razvučite u manjem plehu (đuveču) na pek papiru i pecite je na 200 stepeni. Ponovite postupak i ispecite još jednu koru. Tako ćete dobiti dve kore.

3. U posebnoj posudi dobro umutite 6 belanaca sa 15 kašika šećera dok ne dobijete čvrst sneg.

4. U šerpi zagrijte 1 litru vode i 4 kašike šećera. U toj smesi pripremite 4 pudinga od vanile prema uputstvu na pakovanju, uz neprestano mešanje. Kuvajte dok se masa ne sjedini i postane gusta krema.

5. Donju koru ostavite u plehu, preko nje stavite vruću umućenu masu, a zatim prekrijte sve sa gornjom korom.

6. Krempitu ohladite u frižideru nekoliko sati kako bi se svi ukusi sjedinili i kora omekšala.

7. Pre sečenja krempite na kocke, pospite svaku kocku prah šećerom da dobijete finalni dodir elegancije.