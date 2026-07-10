Prirodne lepote Srbije ne daju se baš tako lako nabrojati. Gotovo isto kao i lepote jedne srpske planine, koliko god to zvučalo neobično.

Oivičena tokovima reka Resave i Mlave, te Žagubičkom kotlinom, planina Beljanica poznata je ne samo po brojnim vodotokovima, nego i po vodopadima. A tu su i pećine, među kojima je Divljakovačka jedna od najpoznatijih i najposećenijih.

Na području Beljanice prisutne su i brojne uvale i vrtače. Takođe, tu se nalaze i reljefni oblici poznati kao slepe doline.

Sastav ove planine izdvaja je u odnosu na ostale, jer je Beljanica mahom sastavljena od krečnjaka.

Obilje vodotokova

Izuzev površinskih vodotokova, na Beljanici su prisutne i mnoge podzemne vode. Uz rečne tokove, prisutni su i potoci koji poniru.

Na nadmorskoj visini od 1.339 metara nalazi se Beljanica, koji je ujedno i najviši vrh istoimene planine smeštene u istočnom delu naše zemlje.

Sama planina zauzima površinu nešto veću od tri stotine kvadratnih metara, od čega je bezmalo 250 kvadrata kraški predeo, u kome preovlađuje krečnjak.

Turističke atrakcije Beljanice

Ukoliko je potrebno izdvojiti planinu, koja je među svim planimama u Srbiji najinteresantnija za turističke posete i to posebno ljubitelja prirode, onda bi Beljanica bila među prvima.

Tim pre što se upravo na tom području nalazi i Divljakovačka ili Resavska pećina, koja je među najposećenijima i definitivno, među najpoznatijima u celoj našoj zemlji. Smeštena na području Južnog Kučaja, ova pećina se nalazi u selu Jelovac i u njoj se izdvaja čak osam različitih morfoloških celina.

Pored toga što je poznata po izuzetnom bogatstvu pećinskog nakita, Resavska pećina je sa razlogom okarakterisana kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, te se kao Spomenik prirode prve kategorije nalazi pod zaštitom nadležnih institucija. U njoj obitavaju različite, mahom endemske vrste slepih miševa, ali i paukova, stonoga i pseudoškorpija.

Nedaleko odatle, u blizini Beljanice nalazi se i srednjevekovni manastir, u kome je trebalo da bude sahranjen srpski despot Stefan Lazarević. Izgrađen u prvoj polovini 15. veka, manastir Manasija ili Resava je posvećen prazniku Svete Trojice.

Podno Radoševe pećine Veliko Vrelo tvori jedan od najlepših vodopada u tom delu zemlje. Voda se obrušava sa visine od 20 metara, što vodopad Lisine čini posebno fascinantnim. Zahvaljujući neprekidnom dejstvu vode, stvoren je svojevrstan amfitetar od bigra velikih dimenzija.

Zajedno sa Velikim vrelom, ovaj akumulativni vodopad je okarakterisan kao Spomenik prirode hidrokompleks "Lisine" i pod zaštitom je, ne bi li se tako očuvao celokupan morfo-hidrološki kompleks sa svim svojim osobenostima.

Iako se kao jedan od najvećih bigrenih akumulativnih vodoapda u našoj zemlji Lisine srvstan među najpoznatije znamenitosti područja na kome se i Beljanica nalazi, tu je još jedan zanimljivi vodopad.