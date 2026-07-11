Ako tražite ukusan, zasitan i jeftin ručak, musaka sa tikvicama i sirom je pravi izbor.
Budući da ne sadrži meso, priprema je znatno povoljnija od klasične musake, a zahvaljujući sezonskim tikvicama i kremastom nadevu od sira, ni po čemu ne zaostaje za tradicionalnom verzijom.
Zapečena korica i sočna unutrašnjost čine je savršenim letnjim jelom koje će se sigurno često naći na vašoj trpezi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: glavno jelo
Porcije/Količina: 6 porcija
Vreme pripreme: 25 minuta
Vreme pečenja: 30 minuta
Ukupno vreme pripreme: Oko 55 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 3-4 srednje tikvice
- 600 g belog sira
- 180 g pavlake
- 5 jaja
- 1 prašak za pecivo
- ulje za prženje
- brašno po potrebi
- so i biber po ukusu
- rendani sir, po želji
Priprema:
1. korak: Pripremite tikvice
Tikvice operite, po želji ih oljuštite i isecite po dužini na tanke listove. Posolite ih i ostavite oko 15 minuta da puste višak vode, a zatim ih obrišite papirnim ubrusom.
2. korak: Kratko ih propržite
Svaku krišku uvaljajte u brašno i kratko pržite na zagrejanom ulju, tek toliko da dobije blagu zlatnu boju. Izvadite ih na papirni ubrus kako bi upio višak masnoće.
3. korak: Napravite fil
U većoj posudi izmrvite sir, dodajte jaja, pavlaku i prašak za pecivo. Pobiberite po ukusu i dobro sjedinite sastojke. Ako je sir manje slan, po potrebi dodajte malo soli.
4. korak: Ređajte musaku
Tepsiju premažite uljem. Na dno poređajte prvi sloj tikvica, premažite delom fila od sira, pa nastavite da ređate na isti način dok ne potrošite sav materijal. Završni sloj treba da bude fil od sira i jaja. Po želji pred kraj pečenja dodajte i malo rendanog tvrdog sira.
5. korak: Ispecite
Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatnu boju i fil se potpuno ne stegne.
Komentari (0)