Najviši vrh je markantni Ljukten (1216 m), a sledi ga Krnja jela (1127 m). Već sam naziv ovog drugog govori da je Goč carstvo jela, ali ima i visokih bukava, sa šumama starijim od 200 godina. Naići ćete i na hrast, gorostasni crni bor i parkove jorgovana. Po raznolikosti biljnog sveta Goč je jedna od najbogatijih planina Balkanskog poluostrva, čemu su najviše doprineli povoljni klimatski uslovi.

Raj za pluća, oči i dušu

Pored svežeg vazduha koji će vam okrepiti pluća, uživaćete i u šetnji poljima divljih šumskih jagoda i borovnica, kao i livadama punim šarenog lekovitog bilja. Pastoralne prizore ponegde krase stada ovaca na pašnjacima "obojenim" u najzdravije nijanse zelene.

Na svakom koraku čućete kako žubori voda, izvori, bistri potoci, brzaci... Sliv Gvozdačke reke, koji se smatra najlepšim delom Goča, proglašen je za Specijalni rezervat prirode jer u riznici čuva 715 vrsta biljaka, među kojima su najznačajniji pomenuti crni bor i javor.

Tu je i 317 vrsta insekata, 129 vrsta ptica, potom vodozemci, gmizavci, sisari među kojima su i neke zaista retke "zverke": vidra, hermelin, puh, lasica. Još davno su blagodeti Goča otkrile i vredne pčele, te se med iz ovog kraja ubraja među najkvalitetnije na našim prostorima.

Sportski centar pod vedrim nebom

Veštačko jezero Selište je posebna priča. Potoci i rečice u njegovoj okolini, prozirna voda i guste šume čine bajkoviti prizor koji je teško opisati. Ukoliko želite da pored jezera šetate ili trčite, čekaju vas markirane staze. Zabranjene su sve radnje kojima bi se mogla ugroziti čistoća vode, jer se upravo njome snabdeva Banja.

Ova planina je i veliki sportski centar pod vedrim nebom. Osim staza tu su i tereni za košarku, fudbal, tenis... Mislilo se i na ljubitelje sportova na snegu – tokom zimskih meseci Goč postaje raj za zaljubljenike u skijanje. Na kraljevačkoj strani je turistički centar Dobre vode, gde pored istoimenog hotela postoje ski-staze, liftovi, žičara.

Antistres terapija na lekovitoj planini

Da Goč ima dugu turističku tradiciju potvrđuje i izvod iz knjige koju je "Društvo prijatelja Vrnjačke Banje" objavilo 1939. godine:

"Svakome ko dođe u Vrnjačku Banju skreću na sebe pažnju ogranci veličanstvenog i gordog Goča, koji sa juga zatvara bogatu dolinu Zapadne Morave. Dalje u istom pravcu vezuje se sa ograncima velelepnog Željina i najveličanstvenije planine predratne Srbije, Kopaonika, čineći sa njima jedinstveni kompleks. Jugozapadno se dodiruje sa Stolovima i Troglavom, koje se dalje nastavljaju sa Jelicom sve do Tare. Ceo ovaj planinski splet sa vrha Goča pruža veličanstvenu sliku posmatraču, satima mu zadržava pogled i pruža duboko duševno zadovoljstvo."