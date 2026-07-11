Velikoj popularnosti Vrnjačke Banje u znatnoj meri doprinosi i neposredna blizina planine Goč, koja je okružuje sa više strana. Na svega 15 kilometara od centra ovog poznatog lečilišta nalazi se prirodna oaza koja, iako ne spada u visoke planinske masive, pruža izuzetne uslove za odmor i rekreaciju. Zahvaljujući bogatstvu šumskih ekosistema i netaknutoj prirodi, Goč ostavlja snažan utisak na svakog posetioca već pri prvom susretu.
Sa svojih 1.216 metara Goč se svrstava u kategoriju nižih masiva. Planina koja sa tri strane štiti srpske Karlove Vari, prelepu Vrnjačku Banju, deo je severnokopaoničkog venca, prostire se pravcem zapad-istok u dužini od 10 kilometara i sa juga zatvara dolinu Zapadne Morave. Njenu geološku "tortu" uglavnom čine slojevi kristalastih škriljaca, a delimično i serpentine, hidratisani silikati magnezijuma i gvožđa.
U ovu oazu lako će se zaljubiti svako ko ne želi da izbegne gužvu tipičnu za velike centre poput obližnjeg Kopaonika ili Zlatibora. Možete da joj priđete sa različitih strana: dva glavna puta su onaj koji vodi od Vrnjačke Banje do naselja Stanišinci, i od Kraljeva do lokaliteta Dobre vode na 920 metara.
Najviši vrh je markantni Ljukten (1216 m), a sledi ga Krnja jela (1127 m). Već sam naziv ovog drugog govori da je Goč carstvo jela, ali ima i visokih bukava, sa šumama starijim od 200 godina. Naići ćete i na hrast, gorostasni crni bor i parkove jorgovana. Po raznolikosti biljnog sveta Goč je jedna od najbogatijih planina Balkanskog poluostrva, čemu su najviše doprineli povoljni klimatski uslovi.
Raj za pluća, oči i dušu
Pored svežeg vazduha koji će vam okrepiti pluća, uživaćete i u šetnji poljima divljih šumskih jagoda i borovnica, kao i livadama punim šarenog lekovitog bilja. Pastoralne prizore ponegde krase stada ovaca na pašnjacima "obojenim" u najzdravije nijanse zelene.
Na svakom koraku čućete kako žubori voda, izvori, bistri potoci, brzaci... Sliv Gvozdačke reke, koji se smatra najlepšim delom Goča, proglašen je za Specijalni rezervat prirode jer u riznici čuva 715 vrsta biljaka, među kojima su najznačajniji pomenuti crni bor i javor.
Tu je i 317 vrsta insekata, 129 vrsta ptica, potom vodozemci, gmizavci, sisari među kojima su i neke zaista retke "zverke": vidra, hermelin, puh, lasica. Još davno su blagodeti Goča otkrile i vredne pčele, te se med iz ovog kraja ubraja među najkvalitetnije na našim prostorima.
Sportski centar pod vedrim nebom
Veštačko jezero Selište je posebna priča. Potoci i rečice u njegovoj okolini, prozirna voda i guste šume čine bajkoviti prizor koji je teško opisati. Ukoliko želite da pored jezera šetate ili trčite, čekaju vas markirane staze. Zabranjene su sve radnje kojima bi se mogla ugroziti čistoća vode, jer se upravo njome snabdeva Banja.
Ova planina je i veliki sportski centar pod vedrim nebom. Osim staza tu su i tereni za košarku, fudbal, tenis... Mislilo se i na ljubitelje sportova na snegu – tokom zimskih meseci Goč postaje raj za zaljubljenike u skijanje. Na kraljevačkoj strani je turistički centar Dobre vode, gde pored istoimenog hotela postoje ski-staze, liftovi, žičara.
Antistres terapija na lekovitoj planini
Da Goč ima dugu turističku tradiciju potvrđuje i izvod iz knjige koju je "Društvo prijatelja Vrnjačke Banje" objavilo 1939. godine:
"Svakome ko dođe u Vrnjačku Banju skreću na sebe pažnju ogranci veličanstvenog i gordog Goča, koji sa juga zatvara bogatu dolinu Zapadne Morave. Dalje u istom pravcu vezuje se sa ograncima velelepnog Željina i najveličanstvenije planine predratne Srbije, Kopaonika, čineći sa njima jedinstveni kompleks. Jugozapadno se dodiruje sa Stolovima i Troglavom, koje se dalje nastavljaju sa Jelicom sve do Tare. Ceo ovaj planinski splet sa vrha Goča pruža veličanstvenu sliku posmatraču, satima mu zadržava pogled i pruža duboko duševno zadovoljstvo."
"A u pravcu severa, pri čistom vedrom vremenu, pogled dopire čak do Avale i Kosmaja. Najveličanstveniji su rađanje i zalazak sunca. Ogranci planine najvećim delom su obrasli hrastovom, a dalje idući vrhovima bukovom i četinarskom šumom, ispresecanim prostranim i mirisnim livadama. Sve to čini klimatske prilike u banji pogodnim, donoseći sobom svež, potpuno čist vazduh, kojim se prijatno napajaju pluća."
Rimski rudari i Jerinin grad
Ukoliko ste ljubitelj istorije, nemojte propustiti priliku da obiđete fascinantan lokalitet koji će vas vratiti nekoliko vekova unazad, a važi i za jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji.
Na nepunih sat vremena vožnje iz Vrnjačke Banje ka Aleksandrovcu, putem koji vodi preko Goča, nalazi se istorijsko blago Koznik, spomenik kulture od velikog značaja. Smešten na uzvišenju (921 m) iznad reke Rasine, ovo utvrđenje dominira okolinom. Istorijski podaci Koznik vezuju za Radiča Postupovića, velmožu despota Stefana Lazarevića.
Najverovatnije je sagrađen u vreme vladavine kneza Lazara, u 14. veku, mada legenda kaže da je sazidan po naredbi Irine Kantakuzin, u narodu poznate kao Prokleta Jerina, žene despota Đurađa Brankovića, zbog čega ga negde zovu i Jerininim gradom. Iako je odavno napušten, Koznik se ubraja među bolje očuvana srednjovekovna utvrđenja koja govore o viteškoj prošlosti Srbije i oživljavaju jedno davno izgubljeno vreme.
U pitomom pejzažu planine Goč, na nadmorskoj visini od 620 metara krije se još jedno važno mesto, arheološki lokalitet Jablanica, gde su otkriveni ostaci kasnoantičkog kupatila, dela većeg kompleksa koje svedoči da je kraj nekad bio značajan rudarski centar. Na obližnjem Rimskom groblju u kasnijem periodu sahranjivani su Sasi, nadaleko čuveni rudari, koji su ovde topili gvožđe u doba Nemanjića.
Komentari (0)