Tamjanika je jedna od omiljenih balkonskih biljaka jer brzo raste, prijatno miriše i ne zahteva previše nege. Međutim, mnogi se suočavaju sa problemom da biljka vremenom postane izdužena, sa dugim i retkim granama. Dobra vest je da postoji jednostavan način da tamjanika postane gusta, bujna i žbunasta.
Redovno zakidanje vrhova je ključ uspeha
Najvažniji korak za formiranje gustog žbuna jeste redovno zakidanje ili orezivanje vrhova mladih izdanaka. Kada uklonite vrh stabljike, biljka prestaje da raste samo u visinu i počinje da razvija bočne grane.
Postupak je veoma jednostavan:
Prstima ili makazama uklonite vrh izdanka iznad para listova.
Ovaj postupak ponavljajte na svake dve do tri nedelje tokom proleća i leta.
Što češće zakidate mlade vrhove, tamjanika će biti gušća i raskošnija.
Dodatak koji podstiče bujan rast
Za ubrzan rast i obilje novih izdanaka preporučuje se prihrana đubrivom bogatim azotom. Tečno đubrivo za lisnate biljke dodaje se jednom na dve nedelje tokom vegetacije i podstiče razvoj novih listova i grana.
Od prirodnih dodataka možete koristiti i:
- rastvor od koprive,
- kompostni čaj,
- osušenu i usitnjenu koru banane pomešanu sa zemljom.
Još nekoliko saveta za negu
Tamjanika voli svetlo mesto, ali ne direktno podnevno sunce.
Zemlja treba da bude umereno vlažna, bez zadržavanja vode.
Ako primetite predugačke i gole grane, slobodno ih skratite za trećinu – biljka će se brzo obnoviti.
Uz redovno zakidanje vrhova i pravilnu prihranu, tamjanika može za samo nekoliko nedelja postati znatno gušća i formirati raskošan zeleni žbun.