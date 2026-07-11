Tamjanika je jedna od omiljenih balkonskih biljaka jer brzo raste, prijatno miriše i ne zahteva previše nege. Međutim, mnogi se suočavaju sa problemom da biljka vremenom postane izdužena, sa dugim i retkim granama. Dobra vest je da postoji jednostavan način da tamjanika postane gusta, bujna i žbunasta.

Redovno zakidanje vrhova je ključ uspeha

Najvažniji korak za formiranje gustog žbuna jeste redovno zakidanje ili orezivanje vrhova mladih izdanaka. Kada uklonite vrh stabljike, biljka prestaje da raste samo u visinu i počinje da razvija bočne grane.

Postupak je veoma jednostavan: