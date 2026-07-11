Da li ste čuli za Anđeliju Lazarević? Verovatno prebirate, prisećate se, ali džaba. Niste. Ali ko je Laza Lazarević svi znamo. Iskrsava pripovetka "Prvi put s ocem na jutrenje" i lik gazda Blagoja koji čeka sina, ranjenika invalida bez ruke i noge dok zaleđeni narod daje dobrovoljne priloge. Da bi mladić preživeo.

Pomenuta Anđelija je kći Laze K. Lazarevića, poznatog srpskog lekara i književnika. Rođena je 3. oktobra, po starom kalendaru, 1885. godine. U Beogradu. Bila je na oca, koji umire kada je imala jedva šest godina, krhka zdravljem. Pisala je da ga nije mnogo upamtila, ali su joj o njemu mnogo pričali. Majka joj se zvala Poleksija i bila je kćer srpskog državnika Nikole Hristića. Rano ostaje udovica, sa sinom i ćerkom. Sin Milorad postaje pukovnik, te sa njegovim školovanjem nije imala nikakvih poteškoća. Ali, sa Anđelijom su stvari drugačije stajale. Ni osnovnu školu nije mogla redovno pohađati. Nemački i francuski je učila odmalena, sa svojim guvernantama. Osnovno obrazovanje je stekla učeći kod kuće.

Sa 14 godina upisuje slikarsku školu, jer se učinilo da je ona lakša. Na gimnaziju, ma koliko želela, zbog zdravlja, nije mogla ni misliti, a talenta za crtanje je imala. Ali, ni to nije završila kako je planirano. Prekidi u školovanju su česti, nekada i po godinu dana. Tada bi odlazila u Solun, Kraljevicu i druga bolja klimatska mesta. Tek 1911. je završava. “Njoj ta škola nije trebala, po materijalnim prilikama, bar ne s početka”, komentariše čuveni Pavle Popović.

Aludira se na manir da devojke iz dobrostojećih kuća ne upisuju više od osnove škole. Ali Anđelija nije bila zadovojna. Želela je da ide na Univerzitet, ali joj zdravlje nije dopustilo da ispolaže ispite. Senzualna, sa velikim iščekivanjima i voljom da se bori, ona privatno pohađa časove iz književnosti. Čitala je francuske i nemačke knjige, docnije i ruske i talijanske. Dakle, zavidno samoobrazovanje. Nije se predavala, nije odustajala. Bdeli su oko nje lekari, mnogi sumnjičavi zbog napora koje je ulagala da se uzdigne iz ralja teškog i sve češćeg poboljevanja.