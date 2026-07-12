Ljubitelji toplih napitaka i osveženja u prirodi mogu očekivati sledeće cene:

Ako odlučite da produžite boravak i uživate u čistom vazduhu, opcije za odmor i noćenje su sledeće:

Kada se sve sabere, posetilac koji na Rudniku provede jedan dan uz kafu, konkretan ručak i piće potrošićevega nekoliko hiljada dinara. Sa druge strane, cena celog vikenda zavisi od izabranog paketa smeštaja i hrane. U svakom slučaju, Rudnik definitivno ostaje idealna destinacija za sve one koji žele pravi predah u prirodi, a da pritom ne moraju da planiraju ogroman budžet kakav zahtevaju popularnija i skuplja turistička mesta.