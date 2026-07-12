Za sve koji planiraju izlet ili vikend beg u prirodu, planina Rudnik nudi odličan odnos cene i kvaliteta. Bilo da dolazite samo na osveženje i jednodnevni izlet ili planirate kompletan odmor sa noćenjem, računica je vrlo jasna i pristupačna u poređenju sa skupljim turističkim centrima, piše BizPortal.
Cene pića i osveženja
Ljubitelji toplih napitaka i osveženja u prirodi mogu očekivati sledeće cene:
- Domaća kafa (uz ratluk): oko 150 dinara
- Espreso i nes kafa: oko 200 dinara
- Čaj (sa biskvitom, limunom i medom): oko 200 dinara
- Limunada (0,2 l): oko 260 dinara
- Koka-kola (0,25 l): oko 260 dinara
- Ceđena pomorandža: oko 370 dinara
Domaći specijaliteti i ručak
Ugostiteljska ponuda na Rudniku bazira se uglavnom na tradicionalnoj hrani, a cene obroka su prilagođene različitim budžetima:
- Proja: oko 80 dinara
- Lepinja: oko 100 dinara
- Lepinja sa kajmakom: oko 350 dinara
- Omlet (od tri jajeta): oko 350 dinara
- Mekike: oko 450 dinara
- Kačamak sa slaninom: oko 550 dinara
- Porcija mesa (ćevapi, pljeskavica ili kobasica): oko 1.300 dinara
Opcije za smeštaj
Ako odlučite da produžite boravak i uživate u čistom vazduhu, opcije za odmor i noćenje su sledeće:
- Dnevni odmor (u trajanju od tri sata): oko 2.500 dinara
- Osnovno noćenje: oko 2.500 dinara
- Prenoćište sa doručkom: oko 3.000 dinara
- Polupansion: oko 4.500 dinara
Koliko novca je potrebno za vikend?
Kada se sve sabere, posetilac koji na Rudniku provede jedan dan uz kafu, konkretan ručak i piće potrošićevega nekoliko hiljada dinara. Sa druge strane, cena celog vikenda zavisi od izabranog paketa smeštaja i hrane. U svakom slučaju, Rudnik definitivno ostaje idealna destinacija za sve one koji žele pravi predah u prirodi, a da pritom ne moraju da planiraju ogroman budžet kakav zahtevaju popularnija i skuplja turistička mesta.
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