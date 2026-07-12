Jaja su omiljena namirnica u mnogim kuhinjama zbog svoje svestranosti i nutritivne vrednosti, ali ako nisu pravilno skladištena, mogu se pokvariti i predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Najveća opasnost je upravo rizik od zaraze salmonelom, bakterijom koja izaziva trovanje hranom, sa simptomima poput dijareje, povraćanja, visoke temperature i stomačnih bolova. Posebno su ugrožene trudnice, deca, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunitetom, zbog čega je važno znati kako prepoznati da li su jaja i dalje bezbedna za upotrebu.

Jedan od najjednostavnijih testova svežine je test sa vodom. U visoku čašu ili činiju sipajte hladnu vodu i pažljivo spustite jaje. Ako jaje potone i ostane na dnu vodoravno, sveže je. Ako stoji uspravno, ali je i dalje na dnu, još uvek se može upotrebiti, ali bi ga trebalo uskoro iskoristiti. Ako ispliva na površinu, jaje je staro i ne preporučuje se konzumacija, jer su se u njemu verovatno već razvile bakterije.

Drugi pokazatelj je miris. Kada se jaje razbije, ako ima neprijatan, sumporan ili pokvaren miris, odmah ga bacite. Takođe, izgled belanca i žumanca može otkriti mnogo, sveže jaje imaće čvrst, visok žumanac i gusto belance. Staro jaje imaće razliven žumanac i retko belance.