Leto pored lepog vremena sa sobom donosi i neprijatne ubode komaraca. Iako su oni samo po sebi iritantni, u ovom periodu je zaštita protiv malih krvopija posebno bitna, jer stručnjaci upozoravaju da upravo putem njih može doći do širenja zaraza. U te svrhe možete da se poslužite kupovnim sprejevima punim hemikalija, ili da se odlučite za mnogo prirodniju varijantu.

- Mnoge biljke imaju esencijalna ulja koja imaju sposobnost da blokiraju centre za disanje kod komaraca, pa su veoma učinkovite u borbi protiv njih. Među takve biljke spadaju nana, lavanda, hajdučka trava, ali i kamilica - kaže dr LJubinka Stojković, fitoterapeut.

Ove biljke su rasprostranjene na našim područjima, niku skupe i učinkovite su.

Za početak će vam biti potrebna: voda, medicinski alkohol, menta i lavanda.

Priprema: Šolju vode prokuvajte, pa u vrelu vodu stavite 3-4 kašike sušenog bilja po izboru, a najbolje bi bilo da je mešano. Tome možete dodati i kamilicu ili hajdučku travu. Poklopite, i ostavite da tako stoji dok se ne ohladi. Na kraju dobijenu rastvor pomešajte sa malo alkohola, sipajte u bočicu sa raspršivačem, i vaš sprej je gotov.

Iako je ovaj sprej jako delotvoran, dr Stojković naglašava da treba izbegavati upotrebu alkohola ukoliko je sprej namenjen dečijoj koži.

- Alkohol svakako treba izostaviti ako se radi o deci, jer to nije prilagođeno njihovoj koži. U tom slučaju možete da se odlučite za vodeni rastvor, koji je takođe učinkovit, ili da dodte limunov sok ili jabukovo sirće - savetuje naša sagovornica.

Zato isprobajte ovaj drugi recept, koji ne sadrži alkohol, a nešto je jači i intenzivniji.

Trebaće vam: litar jabukovog sirćeta, oko 10 kašika sušenog bilja po izboru (žalfija, ruzmarin, lavanda, timijan i menta), najbolje mešavine.

Priprema: Biljke stavite u teglu sa hermetičkim poklopcem, prelijte sirćetom, i pustite da sve odstoji na sobnoj temperaturi oko 2-3 nedelje. Bitno je da se smesa svakodnevno promućka.

Nakon potrebnog perioda, biljke osedite a dobijnu tečnost sipajte u flašu i čuvajte u frižideru.

Pre upotrebe, aromatično sirće pomešajte sa vodom u razmeni 1:1, sipajte u flašicu i prskajte kao sprej.

Iako su ovo potopuno prirodni sastojci, ipak treba voditi računa da li i kako dečija koža reaguje, savetuje fitoterapeut. A ako do ujeda ipak dođe, i za to postoji rešenje iz prirode.

- Esencijalna ulja i tada pomažu, a najbolja su u kombinaciji sa glinom u prahu, koja može da se kupi u zdravoj hrani. Glinu sa esencijalnim uljima jednostavno nanesite na ujed, u pustite da odstoji i da se ošuši. Ovo pomaže čak i ljudima koji imaju alergijske eakcije na ujed komarca - kaže dr Ljubinka Stojković.