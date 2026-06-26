Frederika iz Danske oduševio ovaj grad u Srbiji: Kaže da je za njega najbolji, a nije Beograd

Ipak, ono što mu se možda najviše dopalo nije bila samo istorija i arhitektura, već atmosfera koju je zatekao na ulicama. Kako je primetio, ljudi su svakog dana napolju, druže se, sede u kafanama i uživaju u životu.

Upravo taj duh grada ostavio je na njega snažan utisak i učinio da se u Nišu oseća posebno dobrodošlo.

Mirna večera pretvorila se u pravi provod

Tokom boravka u Nišu poželeo je da iskusi i pravu kafansku atmosferu. Sve je, kako kaže, počelo sasvim obično — otišao je na mirnu večeru, naručio salatu i meso, a onda se situacija potpuno promenila.

Veče se ubrzo pretvorilo u provod koji očigledno nije očekivao.