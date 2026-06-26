Svako proleće ista priča: oduševljeni time što se priroda budi svi s euforijom počinjemo da sejemo sve ono o čemu sanjamo tokom zime. Neko kupuje seme salate, drugi luka, treći žele da posade voćke, a li svake godine ostaje isto pitanje - Da li je sve ovo zaista profitabilno?
Na kraju krajeva, ako iskreno izračunate troškove semena, sadnica, đubriva, vode, alata i vašeg vremena, ponekad dobijete osećaj da je neko povrće lakše kupiti u prodavnici. I tu su mišljenja ljudi oštro podeljena. Neki su uvereni da uzgoj sopstvene bašte pomaže u uštedi mnogo novca. Drugi veruju da je to skup hobi koji se nikada neće isplatiti.
Najzanimljivije je to što su obe strane u pravu na svoj način. Danas predlažem da shvatimo koje su useve zaista profitabilne za samostalni uzgoj, a koje je lakše i jeftinije kupiti. I istovremeno ćemo razgovarati o tome zašto neki baštovani nastavljaju da uzgajaju povrće čak i kada to ne donosi finansijsku korist.
Šta se uopšte smatra koristima?
Pre nego što prebrojite novac, važno je da razumete jednu stvar. Za neke, vrednost znači ušteda novca. Za druge, to je poverenje u kvalitet svojih proizvoda. Za treće, to je mogućnost da jedu sveže povrće i začinsko bilje direktno iz bašte.
Drugi uživaju u samom procesu i smatraju ga najboljim opuštanjem nakon gradske vreve. Stoga ćemo u ovom članku pričati ne samo na cenu žetve, već i na količinu truda, vremena i koristi koje dobijamo zauzvrat.
Šta je zaista profitabilno uzgajati samostalno?
Začinsko bilje i zelen
Kada bismo morali da biramo samo jednu kategoriju biljaka u svojoj bašti, ozbiljno bismo razmotrili začinsko bilje. Mirođija, peršun, bosiljak, rukola, zelena salata, mladi luk i korijander su prilično skupi u prodavnici, posebno ako ih redovno kupujete.
Gajenje zelenog povrća je neverovatno jednostavno. Zauzima malo prostora, brzo raste i obezbeđuje stalno snabdevanje svežim sastojcima vašim obrocima.
Zašto je ovo korisno?
- Brza žetva.
- Minimalno održavanje.
- Možete ga čak i uzgajati na balkonu.
- Visoka cena u prodavnicama.
- Mnogo intenzivniji ukus.
Krastavci
Krastavci su jedna od najpopularnijih kultura među baštovanima. I to nije iznenađenje. Sveže ubrani krastavac je teško uporediti sa kupovnim. Aromatičniji je, sočniji, a hrskavo meso ima potpuno drugačiji osećaj.
Štaviše, ako volite blago slane krastavce ili domaće konzerve, njihov uzgoj postaje još profitabilniji.
Korisni saveti
Da biste produžili žetvu, krastavce možete saditi u nekoliko faza, razmaknutih otprilike dve nedelje. Na taj način, plodonošenje će se produžiti tokom skoro celog leta.
Tikvice
Tikvice su oduvek bile predmet šale među baštovanima, jer nema onog koji ih nije nudio i slučajnim prolaznicima jer nije znao šta sa njima da radi.
Ali razlog za ovu pojavu je jednostavan. Tikvice daju ogroman rod čak i uz minimalnu negu. Mogu se koristiti za pravljenje uštipaka, čorbi, variva, pa čak i deserta.
Bobice
Jagode, maline, ribizle i ogrozd mogu pružiti obilan rod godinama koje dolaze. Kada se grmovi učvrste, troškovi su minimalni. Štaviše, bobice su skupe leti, tako da uzgoj sopstvenih jagoda može biti odličan način da uštedite novac.
Takođe možete zamrznuti bobice, čuvajući ukus leta tokom cele zime.
Šta je često lakše kupiti?
Sada prelazimo na najkontroverzniji deo članka. Tu će verovatno mnogi čitaoci želeti da se raspravljaju.
Krompir
Da, neki baštovani se možda sada neće složiti, ali ako vam je parcela mala, krompir nije uvek profitabilna kultura. Zauzima puno prostora. Potrebno mu je okopavanje. Potrebna mu je zaštita od štetočina. A tokom vegetacije, obično je prilično pristupačan.
Stoga, ako je cilj ušteda novca, a ne uživanje u procesu, često je lakše kupiti krompir.
Šargarepa
Šargarepa samo na prvi pogled deluje kao jednostavna kultura. U praksi, zahteva proređivanje, plevljenje i suzbijanje štetočina. Pa ipak, relativno je jeftina u prodavnicama i na pijacama.
Crni luk
Na malim parcelama, luk često ustupa mesto profitabilnijim usevima, posebno ako želite da maksimizirate prinos po kvadratnom metru.
Paradajz
Tu počinje prava magija. Mnogi baštovani priznaju da ne uzgajaju paradajz da bi uštedeli novac. Razlog je mnogo jednostavniji: ukus. Slatki, aromatični paradajz sazreo direktno na lozi veoma se razlikuje od većine kupovnih ekvivalenata.
Zato su mnogi spremni da se petljaju sa sadnicama, podvezicama i negom tokom celog leta.
Paprike
Dobre slatke paprike su takođe među usevima koje mnogi uzgajaju prvenstveno zbog kvaliteta svog žetve, posebno kada je reč o mesnatim i slatkim sortama.
Kako dobiti više žetve, a manje potrošiti
Evo nekoliko jednostavnih pravila koja će vam zaista pomoći da vaša bašta bude profitabilnija.
1. Ne sadite više nego što možete pojesti.
Ljudi često uzgajaju useve samo radi samog uzgoja. Kao rezultat toga, neko povrće jednostavno propadne.
2. Izaberite sorte sa visokim prinosom
Ponekad jedan dobar grm može da zameni tri osrednja.
3.Koristite malč
Pomaže u zadržavanju vlage i smanjenju korova.
4. Gajite ono što zaista volite
Ako porodica ne jede cveklu, nema smisla posvetiti joj pola baštenske gredice.
5. Sadite skupe proizvode
Logika je jednostavna. Što je proizvod skuplji u prodavnici, to je isplativije ga sami uzgajati.
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