Na kraju krajeva, ako iskreno izračunate troškove semena, sadnica, đubriva, vode, alata i vašeg vremena, ponekad dobijete osećaj da je neko povrće lakše kupiti u prodavnici. I tu su mišljenja ljudi oštro podeljena. Neki su uvereni da uzgoj sopstvene bašte pomaže u uštedi mnogo novca. Drugi veruju da je to skup hobi koji se nikada neće isplatiti.

Najzanimljivije je to što su obe strane u pravu na svoj način. Danas predlažem da shvatimo koje su useve zaista profitabilne za samostalni uzgoj, a koje je lakše i jeftinije kupiti. I istovremeno ćemo razgovarati o tome zašto neki baštovani nastavljaju da uzgajaju povrće čak i kada to ne donosi finansijsku korist.

Šta se uopšte smatra koristima?

Pre nego što prebrojite novac, važno je da razumete jednu stvar. Za neke, vrednost znači ušteda novca. Za druge, to je poverenje u kvalitet svojih proizvoda. Za treće, to je mogućnost da jedu sveže povrće i začinsko bilje direktno iz bašte.

Drugi uživaju u samom procesu i smatraju ga najboljim opuštanjem nakon gradske vreve. Stoga ćemo u ovom članku pričati ne samo na cenu žetve, već i na količinu truda, vremena i koristi koje dobijamo zauzvrat.

Šta je zaista profitabilno uzgajati samostalno? Začinsko bilje i zelen

Kada bismo morali da biramo samo jednu kategoriju biljaka u svojoj bašti, ozbiljno bismo razmotrili začinsko bilje. Mirođija, peršun, bosiljak, rukola, zelena salata, mladi luk i korijander su prilično skupi u prodavnici, posebno ako ih redovno kupujete.