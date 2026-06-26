Kada zamirišu prve domaće jagode, pravo je vreme da napravite starinsko slatko koje su nekada naše bake pažljivo kuvale u velikim šerpama.

Gusto, mirisno i prepuno celih plodova, ovo slatko savršeno ide uz čašu hladne vode, palačinke ili kao dodatak kolačima. Priprema nije komplikovana, a ukus je neuporediv sa kupovnim varijantama.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: zimnica

Porcije/Količina: Oko 3 manje tegle

Vreme pripreme: 20 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: Oko 1 sat i 30 minuta

Ukupno vreme pripreme: Oko 1 sat i 50 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 kg svežih jagoda

1,5 kg šećera

1 kesica limuntusa

Priprema:

1. korak: Čišćenje jagoda

Jagode pažljivo operite i očistite od peteljki. U većoj posudi rastvorite limuntus u hladnoj vodi, pa potopite jagode nekoliko minuta. Nakon toga ih dobro ocedite. U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno zamrznete jagode za zimu.

2. korak: Ređanje i odmaranje

U dublju šerpu ređajte red jagoda pa red šećera, dok ne utrošite sav materijal. Pokrijte i ostavite nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi jagode pustile sok.

3. korak: Kuvanje

Šerpu stavite na srednju temperaturu i kuvajte bez dodavanja vode. Tokom kuvanja pažljivo skidajte penu sa površine kako bi slatko ostalo bistro i lepo. Nemojte mešati kašikom da se jagode ne bi raspale. Po potrebi samo lagano protresite šerpu.

Ako želite još intenzivniju aromu,

pred kraj kuvanja možete dodati nekoliko kapi limunovog soka ili malo rendane korice limuna.

4. korak: Hlađenje

Kada sirup postane gust, a jagode ostanu cele i sjajne, sklonite šerpu sa šporeta. Preko nje stavite čistu kuhinjsku krpu nakvašenu hladnom vodom i ostavite slatko da se potpuno ohladi.

5. korak: Čuvanje

Ohlađeno slatko sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu.