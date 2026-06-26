Hrana posle isteka roka ne mora uvek u kantu. Većina upakovanih namirnica ostaje bezbedna i danima nakon datuma na pakovanju, jer taj datum najčešće govori o kvalitetu, a ne o tome da li ćete se razboleti. Ali postoje četiri grupe namirnica kod kojih ovo pravilo ne važi. One se pretvaraju u leglo bakterija i pre nego što primetite bilo kakav znak. Naučnik za hranu dr Brajan Kvok Le i stručnjak za bezbednost hrane Mario Hapfeld objašnjavaju koje od njih treba baciti istog trenutka.

Zašto miris i izgled nisu dovoljni

Najopasnija pretpostavka je ova: ako lepo miriše i izgleda normalno, sigurno je za jelo. Pogrešno. Mnoge bakterije ne menjaju ni boju, ni miris, ni teksturu namirnice. E. koli, salmonela i listerija mogu da izazovu ozbiljnu bolest u količinama koje nikako ne biste primetili golim okom. Zato kod nekih namirnica posle roka trajanja vaša čula jednostavno nisu pouzdan alat.

Meki sirevi i mlečni proizvodi idu prvi

Bri, mocarela, kozji sir i ostali meki sirevi spadaju u prvu grupu za bacanje. „Generalno nisu bezbedni za jelo, bez obzira na izgled ili miris, jer mogu da sadrže opasne mikroorganizme kojima nije potreban veliki broj da izazovu bolest, posebno kod ljudi sa oslabljenim imunitetom“, kaže Kvok Le.

Istraživanje objavljeno u časopisu „Journal of Food Science and Technology“ potvrđuje da čak ni vakuumsko pakovanje ne produžava značajno rok trajanja mekog sira. Sir je posebno osetljiv na temperaturu. Stalno vađenje iz frižidera i držanje na vratima, gde temperatura skače, ubrzava rast bakterija. Hapfeld upozorava na takozvanu „opasnu zonu“ između 5 i 60 stepeni, gde se bakterije množe munjevito.

Meso i morski plodovi ne praštaju

Mislite da ste majstor za skladištenje mesa? Ni to vas ne spasava. Pravilno pakovanje samo usporava rast bakterija, ali ga ne zaustavlja, naročito kod crvenog mesa. Sa ribom je još gore. „Čuvanje morskih plodova na temperaturama smrzavanja trenutno je jedina tehnologija koja garantuje njihovo očuvanje tokom dužeg perioda“, navodi jedna studija. Kvok Le zato meso i ribu svrstava u visokorizične namirnice. Bacite ih ubrzo posle isteka roka, bez pregovora.