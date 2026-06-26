Značaj Moravskog koridora najpre se meri vremenom koje će građani i privreda uštedeti. Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo i Čačak dobijaju bržu i sigurniju vezu sa najvažnijim pravcima u zemlji. Teretni saobraćaj biće efikasniji, transport robe predvidljiviji, a industrijske zone dostupnije domaćim i stranim investitorima.

Pomočnik gradonačlenika Čačka, Miloš Stevanić je istakao je da će otvaranjem Moravskog koridora grad dobiti novu razvojnu perspektivu i znatno bolju povezanost sa ostalim delovima Srbije i Evrope.

- Pre petnaest godina za Čačane je bio san da do Beograda putuju auto-putem, a sada ćemo moći da putujemo i do Grčke. Već u Konjevićima ulazimo na auto-put i odatle možemo ići širom Evrope – rekao je Stevanić za RINU.

Moravski koridor, auto-put od Pojata do Preljine, dugačak je oko 112,4 kilometra i povezuje Koridor 10 sa auto-putem „Miloš Veliki“, odnosno Koridorom 11.

Projektovan je kao moderna saobraćajnica sa dve kolovozne trake po smeru, širinom od 30 metara i projektovanom brzinom od 130 kilometara na čas.

Na trasi su predviđene petlje, mostovi, nadvožnjaci, podvožnjaci, sistemi za naplatu putarine, telekomunikacioni koridor i obimni hidrotehnički radovi u dolini Zapadne Morave.