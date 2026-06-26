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Ovaj grad u Srbiji mnogi zovu "srpska Venecija": Ime mu je dao Miloš Obrenović, leži na 7 mostova koji nose jaku simboliku
Ilustracije

Ovaj grad u Srbiji mnogi zovu "srpska Venecija": Ime mu je dao Miloš Obrenović, leži na 7 mostova koji nose jaku simboliku

19:00
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Autor:  Teodora Tojagić

Okružen planinama i ispresecan bistrim rekama, ovaj grad nosi nadimak "Srpska Venecija" — i to s razlogom.

 

Smešten u jugoistočnom delu Srbije, Knjaževac je pravi skriveni dragulj Timočke Krajine. Okružen planinama i ispresecan bistrim rekama, ovaj grad nosi nadimak "Srpska Venecija" — i to s razlogom. Kroz njega protiču Trgoviški, Svrljiški i Beli Timok, koji se susreću upravo u centru grada, stvarajući prizore koji podsećaju na romantične italijanske gradove. Sedam mostova koji povezuju obale postali su njegov prepoznatljiv simbol, dok šarene fasade uz reku unose toplinu i vedrinu u svaki kutak.

Iako je Knjaževac jedno od najlepših mesta u ovom delu zemlje, turizam ga još uvek nije preplavio. Upravo ta tišina i autentičnost daju mu poseban šarm – ovde se život odvija bez žurbe, a priroda i ljudi dišu u istom ritmu.

Od Gurgusovca do Knjaževca

Malo je poznato da Knjaževac nekada nije nosio svoje današnje ime. Do sredine 19. veka bio je poznat kao Gurgusovac, po golubovima "gurgusanima" koji su naseljavali ovo područje. U to vreme, grad je bio poznat i po Gurgusovačkoj kuli, ozloglašenom zatvoru za političke neistomišljenike.

Zbog torture i stradanja mnogih ljudi, kula je dobila naziv "srpska Bastilja". Godine 1859, knez Miloš Obrenović naredio je da se kula sruši i zapali, a grad je u njegovu čast preimenovan u Knjaževac. Danas je kula rekonstruisana i pretvorena u simbol grada – mesto okupljanja i kulturnih manifestacija.

Mali Pariz i grad sa dušom

U narodu je Knjaževac poznat i kao Mali Pariz, jer je nekada imao kafanu gotovo na svakih sto stanovnika. I danas se taj duh oseća u staroj čaršiji, gde fasade i kaldrma odišu starovremenskim šarmom. 

Knjaževac se ponosi bogatom istorijom i kulturnim nasleđem. U Gradskom muzeju posetioci mogu upoznati prošlost ovog kraja, dok Stara čaršija i Spomen-park čuvaju duh starih vremena. Posebno mesto zauzima Crkva Svetog Georgija, koja svojom arhitekturom i duhovnošću pleni pažnju.

Tokom godine, grad oživi uz brojne događaje: "Knjaževačke dane", "Zvuce trube sa Timoka", ali i gastronomske festivale poput "Sarmijade", "Šipurijade", "Pržinijade" i "Moon festa". Svaka manifestacija donosi miris domaće kuhinje, osmeh lokalnih ljudi i duh zajedništva.

Džervinova vila i pogled na grad

Na turističkoj mapi Knjaževca posebno se ističe Džervinova vila, poznata i kao vila Đoke Cvetkovića. Sagrađena 1939. godine na uzvišenju iznad grada, inspirisana je češkim lečilištem Karlsbad. Iako danas zapuštena, i dalje pleni arhitekturom i pogledom koji oduzima dah. U blizini se nalazi i takozvani "ljubavni most", koji vodi ka gradskom parku – oazi mira sa sadržajima za decu i šetalištima za odrasle.

Ukusi i duh Timočke Krajine

Knjaževac je poznat po odličnom vinu, domaćoj kuhinji i čuvenom staroplaninskom siru. Gostoprimstvo meštana je ono što svakog putnika vraća ponovo. U okolini se mogu obići brojni manastiri i crkve, među kojima se izdvaja Bogorodičina crkva u Donjoj Kamenici, jedno od najlepših srednjovekovnih svetilišta u Srbiji.

U selu Ravni nalazi se arheo-etno park, a blizina Stare planine čini Knjaževac idealnim polazištem za planinarenje, odmor i uživanje u prirodi. Bilo da planirate kratak izlet ili produženi vikend, Knjaževac nudi dovoljno lepote, mira i doživljaja da vas u potpunosti osvoji. Jer, kako meštani vole da kažu - "ko jednom dođe u Srpsku Veneciju, uvek joj se vraća."

 
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