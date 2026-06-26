Znaci su poput tihih nagoveštaja sudbine razbacanih duž životnog puta. Oni mogu da nas upozore, obraduju ili pripreme za predstojeće promene.

A ako pažljivo osluškujete i gledate, možete primetiti kako je svet oko nas ispunjen znacima koji nas vode ka sreći. Prema narodnom verovanju, neki znaci pokazatelj su sigurnog uspeha na ličnom planu, ali i u ljubavi i poslu.