Znaci su poput tihih nagoveštaja sudbine razbacanih duž životnog puta. Oni mogu da nas upozore, obraduju ili pripreme za predstojeće promene.
A ako pažljivo osluškujete i gledate, možete primetiti kako je svet oko nas ispunjen znacima koji nas vode ka sreći. Prema narodnom verovanju, neki znaci pokazatelj su sigurnog uspeha na ličnom planu, ali i u ljubavi i poslu.
Znaci dobrih vesti
- Pronađena igla - ako je zakačena, očekujte dobre vesti ili prijatne događaje, a je igla otvorena, ovo je znak: budite pažljivi i oprezni da biste izbegli nevolje.
- Trobojna mačka - ako vam je prešla put, spremite se za sreću. A ako je takva mačka došla u vašu kuću i ostala na pragu - ovo je znak da sreća i blagostanje teže da uđu u vaš život.
- Slučajno čujete pesmu - ako ste neočekivano čuli pesmu o ljubavi, uspehu ili sreći na ulici ili na radiju, ovo je znak skorih pozitivnih promena.
- Krik ptice iznad glave - ako je ptica vrisnula tačno iznad vas, to može značiti poboljšanje finansijskih poslova ili neočekivane dobre vesti.
- Bubamara na vašoj ruci - ako je sletela na vas, nemojte je terati, izbrojte tačke na njenim leđima: to je koliko je dana ostalo do srećnog događaja.
- Pronađete novčić na ulici - ako je sa stranom glave nagore, očekujte prijatno iznenađenje; ako je pismo - to znači neočekivani profit.
- Duga na nebu - videti dugu posle kiše - do ispunjenja željene želje. Ako je duga dvostruka, to je znak dvostruke sreće.
- Golub blizu kuće - ako golub sedi na vašem prozoru ili krovu kuće, to znači mir i harmoniju u porodici. A ako donese grančicu u kljunu, očekujte prosperitet.
- Vetar se iznenada pojačao i dunuo vam u lice - ako vam lagani povetarac iznenada dune u lice, to je znak da su promene već na putu.
- Sresti dete sa buketom cveća - takav prizor obećava dobre vesti ili prijatna iznenađenja.
Znaci ljubavi i ličnog života
- Udarac laktom o nešto - ako slučajno udarite laktom o sto ili zid, ovo je znak: neko misli na vas sa nežnošću ili saosećanjem.
- Ptice koje guguću pored vas - ako primetite dva goluba ili vrapca kako sede zajedno i guguću, ovo nagoveštava romantičnu vezu ili jačanje postojećih veza.
- Izgubiti se na putu - ako iznenada izgubite put na poznatom putu, ovo je znak: vaš život će se uskoro promeniti, možda će se pojaviti nova osoba.
- Pronalaženje prstena - slučajno pronađen prsten simbolizuje skori susret sa osobom koja će postati važna za vašu sudbinu.
- Par labudova na vodi - videti dva labudova zajedno - do srećne veze i harmonije u vašem ličnom životu.
- Kapi kiše na licu - ako su vam prve kapi kiše udarile u lice, ovo je znak skorog susreta sa osobom koja će vam promeniti život na bolje.
- Kijanje pre sastanka - ako ste kinuli pre nego što ste upoznali nekoga važnog, ovo je dobar znak: sve će proći dobro.
- Paukova mreža u kući - mreža u uglu sobe može predvideti brzi susret sa osobom koja će igrati važnu ulogu u vašem životu.
- Susret sa trudnicom - ako na putu sretnete ženu sa zaobljenim stomakom, to znači početak nove životne etape ili ispunjenje neke negovane želje.
- Mesečina kroz prozor - ako mesečina jako osvetljava vašu sobu noću, to je znak romantičnih događaja ili izjave ljubavi.
Znaci sreće u poslu
- Kusur u sitnim kovanicama - ako ste dobili mnogo sitnog novca umesto velike novčanice, ovo predskazuje profit i finansijski uspeh.
- Spoticanje desnom nogom - čudno, ali istinito: spoticanje desnom nogom znači uspešan završetak posla ili početak novog obećavajućeg projekta.
- Prosipanje vode - slučajno prosipanje vode po sebi pre važnog posla - do sreće i povoljnog ishoda situacije.
- Lokva na putu - ako ste slučajno nagazili u baru pre važnog događaja, ovo je znak da će posao biti uspešno završen.
- Zveckanje novčića u džepu - ako ste slučajno čuli zveckanje novčića u džepu ili torbi, ovo predskazuje neočekivani prihod.
- Gubitak dugmeta - gubitak dugmeta pre važnog razgovora ili intervjua - do uspeha i povoljnog ishoda.
- Kijanje pre početka posla - ako ste kinuli pre početka novog projekta, ovo je znak da će posao biti uspešan.
- Slučajno videti broj 7 - ako često nailazite na broj 7 (na satu, registarskoj tablici automobila ili na drugim mestima), ovo je znak sreće i uspeha u poslu.
- Pronalaženje ključeva na ulici - ovo simbolizuje otvaranje novih vrata i mogućnosti u profesionalnoj sferi.
- Perje na zemlji - pronalaženje ptičjeg perja na vašem putu znači zaštitu od viših sila i sreću u vašim poduhvatima.
Slušajte šapat univerzuma. Svet oko nas je živ i reaguje. On nam šalje znakove: kroz susrete, slučajnosti, čak i kroz najobičnije stvari. Ponekad je najvažnije samo zastati, osluškivati... i napraviti korak ka sreći.
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