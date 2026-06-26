Koliko god redovno čistili svoj dom, tepisi imaju nezgodnu osobinu da upijaju mirise iz okoline. Mirisi kuvanja, kućnih ljubimaca, vlage ili jednostavno svakodnevnog života mogu se zadržati duboko među vlaknima, pa čak i nakon usisavanja prostorija ne deluje potpuno sveže.

Međutim, postoji jednostavan trik koji domaćice širom sveta koriste godinama, a za koji vam nije potreban skup osveživač vazduha. Sve što vam treba jeste jedan začin koji gotovo sigurno već imate u kuhinji – cimet.

Zašto baš cimet?

Osim što je poznat po prijatnom, toplom i prepoznatljivom mirisu, cimet ima sposobnost da osveži prostor i prikrije neprijatne mirise koji se zadržavaju u tepisima. Njegova aroma stvara osećaj topline i čistoće, pa mnogi tvrde da dom nakon ovog trika miriše kao da su upravo ispečeni kolači.

Posebno je popularan tokom jeseni i zime, ali se može koristiti tokom cele godine jer ostavlja prijatan i nenametljiv miris.

Kako se primenjuje ovaj trik?

Postupak je veoma jednostavan.

Pre usisavanja potrebno je lagano posuti malu količinu mlevenog cimeta po površini tepiha. Nije potrebno preterivati – tanak sloj sasvim je dovoljan da postigne željeni efekat.