Vernici Srpske pravoslavne crkve 27. juna slave Svetog proroka Jeliseja. Ovaj starozavetni prorok živeo je 900 pre Hrista, a među pravoslavnim hrišćanima važi za svetitelja kojem bi se trebalo moliti za zdravlje i isceljenje.

Svetitelj Jelisej nasledio je prestarelog proroka Iliju, od plemena Ruvimova, iz grada Avelmaula. Ilija je preneo Jeliseju volju Gospodnju, ogrnuo ga svojim ogrtačem i izmolio od Boga dvogubu proročku blagodat za njega. Veruje se da je Sveti prorok Jelisej imao veće proročke moći od Ilije, starozavetnog proroka kojem su svi bezrezervno verovali. U slavu njegovih proročkih moći pravoslavni vernici sprovode dva običaja koja dovode u vezu sa zdravljem.

U čistoći i revnosti Sveti prorok Jelisej bio je jednak najvećim prorocima, baš kao i u čudesnoj sili koju mu je Bog dao. Navodi se da je razdvojio vodu u Jordanu kao što je to uradio Mojsije u Crvenom moru; gorku vodu u Jerihonu učinio je pitkom; umnožio je ulje u loncima siromašne udovice, jer je bila pravedna i u Boga veorvala; ženi Somanićanki vaskrsao je umrlog sina; sa 20 hlepčića nahranio je sto ljudi.

Ali, isto tako, Sveti prorok Jelisej znao je i da kažnjava. Kaznio je svog slugu Giezija zbog srebroljublja, oslepeo sirijsku vojsku, a drugu nagnao u bekstvo. Dar proroštva nije skrivao - otvoreno je govorio ljudima kakva ih sudbina čeka. Dočekao je duboku starost.

Narod veruje da je dan Svetog proroka Jeliseja dan kad bi se trebalo pomoliti za zdravlje i zatražiti isceljenje, a to bi posebno trebalo da učine oni koji imaju problema sa vidom. U prošlosti su vernici na dan Svetog proroka Jeliseja odlazili u crkve i manastire i simbolično noktima skidali malo maltera sa zida, a potom bi tim malterom trljali oči.

Običaj je, takođe, da se na današnji dan jede kuvano proso, a u skladu sa tim je i izreka: "Jelisije proso sije, ide Vida da obiđe."

Na dan Svetog proroka Jeliseja vernici izgovaraju tropar koji glasi:

"Anđeo u telu, temelj proroka, drugi preteča dolaska Hristovog, Ilija slavni, koji je odozgo poslao Jeliseju blagodat da odgoni bolesti i čisti gubave. Zbog toga i onima koji ga poštuju, izliva isceljenje.