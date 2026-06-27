Znate li zašto nikad ne viđamo MLADUNCE golubova?

Često ih pogrdno nazivaju "letećim pacovima" i poznati su po tome što izmetom uništavaju gradske znamenitosti, ali iako se stanovnici gradova svakodnevno susreću s ovim pticama, mnogi su se zapitali zašto nikada nisu videli mladog goluba. Korisnica društvene mreže X, Sanija Sajed dobila je više od dva miliona pregleda i 21.000 lajkova na objavi u kojoj je postavila pitanje: "Gde golubovi skrivaju svoje bebe?".

"Svaki golub kog sam ikad videla je odrastao. Nikad nisam videla bebu goluba i to me iskreno muči", napisala je.

Taj tvit je ponovo objavljen nekoliko puta na Instagramu, gde je u nekim slučajevima prikupio desetine hiljada dodatnih lajkova i stotine hiljada pregleda. I drugi korisnici na platformi objavljivali su viralne videe postavljajući isto pitanje o neuhvatljivim ptićima.

Odgovor leži u načinu na koji golubovi podižu svoje mladunce, koji ostaju u gnezdu i do mesec i po dana pre nego što izlete. Gradski golubovi potomci su goluba pećinara (Columba livia), koji se prirodno gnezdi na visokim, nepristupačnim morskim liticama i u pećinama. U modernim gradovima, neboderi, nosači mostova, ventilacijski otvori i napuštene zgrade služe im kao "veštačke litice", držeći njihova gnezda daleko od ljudskih pogleda.

Zbog toga većina stanovnika verovatno nikada neće videti njihova naizgled krhka gnezda, jaja koja liče na manje verzije kokošjih ili nespretne mlade golupčiće prekrivene retkim žutim paperjem. Do trenutka kada napuste gnezdo, ptice već toliko liče odraslima da je neuvežbanom oku vrlo teško da ih razlikuje.