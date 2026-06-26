Srpska pravoslavna crkva i vernici 26. juna obeležavaju praznik posvećen Svetoj mučenici Akilini, devojčici čija je vera bila jača od svih muka.Iako je stradala kao dvanaestogodišnjakinja, njena životna priča odiše čudesima i snažnom porukom o nepokolebljivoj veri.

Sveta mučenica Akilina je od malih nogu bila posvećena hrišćanskom životu, a ono što je posebno fascinantno jeste da je već u desetoj godini života posedovala takvu blagodat Svetoga Duha da je drugima slobodno propovedala Isusa Hrista. Njena mlada duša je zračila verom koja je inspirisala mnoge oko nje.

Mučenje i čudesno izlečenje

Tokom Dioklecijanovog progona hrišćana, zloglasni carski namesnik Volusijan, čovek zverolikog karaktera, saznao je za Akilinu. Naredio je da je uhapse i podvrgnu najstrašnijim mučenjima. Iako je bila dete, Akilina je ostala nepokolebljiva, propovedajući Hrista javno i slobodno do poslednjeg časa.

Volusijan je, misleći da je preminula od mučenja, naredio da je iznesu van grada i bace na đubrište. Međutim, usred noći dogodilo se čudo: javio joj se anđeo Božiji, govoreći joj: "Ustani, budi zdrava!" Akilina je, na zaprepašćenje svih, ustala potpuno zdrava i krenula nazad ka gradu.

Prema predanju, gradska kapija se pred njom sama otvorila, i ona je ušla u grad, kao duh, pravo u dvor namesnika koji je naredio njeno ubistvo. Volusijan je bio obuzet šokom i strahom videvši živu devojčicu, za koju je verovao da je mrtva.

Poslednja žrtva i trajno sećanje

Sutradan je Volusijan, izbezumljen onim što je video, ponovo naredio dželatima da izvedu Akilinu, ovog puta da je poseku mačem. Pred sam čin pogubljenja, devojčica je kleknula, pomolila se Bogu i predala svoj duh. Imala je samo dvanaest godina kada je stradala 293. godine, ostavljajući iza sebe priču o izuzetnoj hrabrosti i veri.

Njen podvig se pamti i kroz molitvu, kojom se vernici i danas obraćaju Svetoj mučenici Akilini:

- Ovčica Tvoja Isuse, Akilina, zove silnim glasom: "Tebe Ženiče moj ljubim i tražeći Te stradam, i raspinjem se i sahranjujem u krštenju Tvome. I stradam radi Tebe, da bih carstvovala s Tobom, i umirem za Tebe, da bih živela s Tobom. Primi me kao čistu žrtvu, s ljubavlju žrtvovanu za Tebe." Njenim molitvama, kao Milostiv, spasi duše naše. Amin.

Molitva Svetoj mučenici Akilini

Molitva Svetoj mučenici Akilini, kao i svim svecima, zapravo je naš način da se obratimo prijateljima Božijim. Zamislite to ovako: kad imate neku veliku želju ili problem, često se obratite nekome koga poštujete i ko je blizak onome ko vam može pomoći, zar ne? E, tako je i sa svecima. Oni su živeli živote pune vere i ljubavi prema Bogu, pa verujemo da su sada blizu Njega i da mogu da prenesu naše molitve, želje ili zahvalnosti.

Dakle, kad se molimo Svetoj Akilini, ne molimo se njoj umesto Bogu, već je molimo da se zauzme za nas pred Njim. Njen život, pun hrabrosti i neverovatne vere, posebno u tako mladom dobu, služi nam i kao ogroman podstrek i primer. Kroz njenu priču učimo kako da budemo jaki u svojoj veri i kako da se nosimo s izazovima. Ona nam daje nadu i utehu, podsećajući nas da nismo sami u svojim borbama.

(Ona.rs)