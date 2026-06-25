Jedna od njih je Gamzigradska banja, smeštena nedaleko od Zaječara, na oko tri sata vožnje od Beograda.

Najveća prednost ove banje jesu cene koje su i dalje znatno niže nego u najposećenijim turističkim centrima. Noćenje u privatnom smeštaju, vilama i apartmanima može se pronaći već od 1.500 do 2.500 dinara po osobi.

Povoljne su i cene hrane. Doručak u lokalnim restoranima košta oko 300 dinara, domaća kafa svega 100 dinara, dok je za ručak potrebno izdvojiti između 800 i 1.500 dinara. Posetioci posebno izdvajaju tradicionalnu vlašku kuhinju, domaće sireve i specijalitete od jagnjetine.

Gamzigradska banja raspolaže sa pet termalnih izvora čija temperatura dostiže i do 43 stepena Celzijusa. Lekovitu vodu koristili su još stari Rimljani, a danas se u Specijalnoj bolnici uspešno tretiraju oboljenja krvnih sudova, reumatske, ortopedske i neurološke tegobe.

Pored zdravstvenog turizma, ova banja predstavlja i odličnu polaznu tačku za obilazak istočne Srbije. Na svega nekoliko kilometara nalazi se carska palata Felix Romuliana, koja je pod zaštitom UNESCO-a, dok se na nešto više od sat vremena vožnje nalaze planina Rtanj i Borsko jezero.

Zbog spoja pristupačnih cena, lekovitih izvora i bogatog kulturnog nasleđa, Gamzigradska banja poslednjih godina postaje sve privlačnija domaćim turistima koji traže mirniji i povoljniji odmor.