Iskusni baštovani već znaju, ali početnici možda misle da su zakasnili, ali dobra vest je da u julu još nije kasno za sadnju. Uz malo zalivanja i nege, ove kulture mogu vas nagraditi bogatom berbom mnogo brže nego što očekujete.
Naime, toplo zemljište i dugi letnji dani stvaraju idealne uslove za mnoge kulture koje brzo niču i daju rod već za nekoliko nedelja.
Stručnjaci savetuju da ne odlažete kesice sa semenom, jer upravo sada možete da posejete 7 vrsta povrća koje će vas obradovati obilnom berbom pre kraja sezone.
1. Pasulj
Pasulj je jedna od najlakših kultura za letnju setvu. Toplo zemljište ubrzava klijanje, a prve mahune možete očekivati za 50 do 60 dana. Za najbolji rezultat posejte seme direktno u baštu i redovno zalivajte dok se biljke ne ukorene.
2. Tikvice
Tikvice i druge letnje tikve obožavaju visoke temperature i vrlo brzo donose plodove. Uz dovoljno sunca, vode i prostora, prve tikvice možete brati već šest nedelja nakon setve. Redovna berba podstiče biljku da stalno stvara nove plodove.
3. Krastavci
Jul je odlično vreme za sadnju krastavaca. Najbolje uspevaju na sunčanom mestu, a ako ih gajite uz mrežu ili potporu, imaće bolju cirkulaciju vazduha i biće manje podložni bolestima.
Ne zaboravite redovno zalivanje, jer nedostatak vode može da učini plodove gorkim.
4. Blitva
Za razliku od zelene salate, blitva odlično podnosi letnje vrućine.
Dovoljno je da redovno berete spoljne listove, a biljka će nastaviti da izbacuje nove sve do jeseni, a u toplijim krajevima čak i tokom zime.
5. Bamija
Bamija je idealna za najtoplije letnje dane. Što su temperature više, ova biljka bolje napreduje, zbog čega je jul pravo vreme za njenu setvu.
6. Crnooki pasulj
Poznat i kao južni grašak, crnooki pasulj odlično podnosi sušu i visoke temperature.
Zbog svoje otpornosti predstavlja odličan izbor za letnju baštu i često daje bolje rezultate nego kada se seje tokom hladnijeg perioda.
7. Cvekla
U krajevima sa nešto svežijom klimom jul je idealan za setvu cvekle namenjene jesenjoj berbi.
Topla zemlja ubrzava nicanje, dok hladnije noći krajem leta doprinose slađem i ukusnijem korenu. Osim korena, jestivi su i mladi listovi, pa je cvekla odličan izbor i za manje bašte.
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