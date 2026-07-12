Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da provodite mnogo vremena u kuhinji, ove viralne krofnice od tri sastojka su pravi izbor. Ne prže se u dubokom ulju, već se peku u rerni ili air fryeru, pa su laganije od klasičnih krofni.

Testo se priprema za svega nekoliko minuta, a rezultat su mekane zalogajčiće koje možete posuti šećerom i cimetom ili ih poslužiti uz omiljeni krem, med ili džem.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Tip jela: desert

Porcije/Količina: 3–4 porcije

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme pečenja: 15–20 minuta

Ukupno vreme pripreme: oko 30 minuta

Težina: lako

Sastojci:

Za testo:

1 šolja brašna

1/2 kesice praška za pecivo

1 šolja grčkog jogurta

po želji nekoliko kapi arome vanile

Za završnicu:

prah šećer

cimet

Za posluživanje (po želji):

čokoladni krem

med

džem

Priprema:

1. korak: Zamesite testo

U većoj posudi sjedinite brašno i prašak za pecivo. Dodajte grčki jogurt i, po želji, aromu vanile, pa umesite glatko i mekano testo koje se ne lepi za ruke.

2. korak: Oblikujte krofnice

Od testa napravite deblju rolnicu, a zatim je isecite na manje komade približno jednake veličine. Po želji ih možete blago zaobliti rukama.

3. korak: Ispecite

Poređajte krofnice na pleh obložen papirom za pečenje ili u korpu air fryera. Pecite na 190 stepeni oko 15 do 20 minuta, dok ne porumene i postanu lagano hrskave spolja.

4. korak: Poslužite

Još tople krofnice uvaljajte u mešavinu prah šećera i cimeta ili ih samo pospite preko. Poslužite uz čokoladni krem, med ili pekmez od kajsija.