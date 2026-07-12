Kada vam se jede nešto slatko, a ne želite da provodite mnogo vremena u kuhinji, ove viralne krofnice od tri sastojka su pravi izbor. Ne prže se u dubokom ulju, već se peku u rerni ili air fryeru, pa su laganije od klasičnih krofni.
Testo se priprema za svega nekoliko minuta, a rezultat su mekane zalogajčiće koje možete posuti šećerom i cimetom ili ih poslužiti uz omiljeni krem, med ili džem.
Osnovne informacije
Kuhinja: internacionalna
Tip jela: desert
Porcije/Količina: 3–4 porcije
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme pečenja: 15–20 minuta
Ukupno vreme pripreme: oko 30 minuta
Težina: lako
Sastojci:
Za testo:
- 1 šolja brašna
- 1/2 kesice praška za pecivo
- 1 šolja grčkog jogurta
- po želji nekoliko kapi arome vanile
Za završnicu:
- prah šećer
- cimet
Za posluživanje (po želji):
- čokoladni krem
- med
- džem
Priprema:
1. korak: Zamesite testo
U većoj posudi sjedinite brašno i prašak za pecivo. Dodajte grčki jogurt i, po želji, aromu vanile, pa umesite glatko i mekano testo koje se ne lepi za ruke.
2. korak: Oblikujte krofnice
Od testa napravite deblju rolnicu, a zatim je isecite na manje komade približno jednake veličine. Po želji ih možete blago zaobliti rukama.
3. korak: Ispecite
Poređajte krofnice na pleh obložen papirom za pečenje ili u korpu air fryera. Pecite na 190 stepeni oko 15 do 20 minuta, dok ne porumene i postanu lagano hrskave spolja.
4. korak: Poslužite
Još tople krofnice uvaljajte u mešavinu prah šećera i cimeta ili ih samo pospite preko. Poslužite uz čokoladni krem, med ili pekmez od kajsija.
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