Neki se još uvek sećaju jela koja su zimi redovno bila na našim stolovima, a bake su tvrdile da donose zdravlje.
Mnogi pamte kako su naše bake i mame pripremale "lekovite" obroke koji nisu bili samo ukusni, već i hranljivi i okrepljujući. U to vreme mnogi lekovi nisu uvek bili dostupni, zbog čega je hrana često bila prva pomoć kod raznih tegoba, piše "Metropolitan".
Radilo se o jednostavnim jelima koja i danas mnogi obožavaju i koja se tokom zimskih meseci često ponovo nađu na našim stolovima.
Pileća supa
Smatrala se "prvom pomoći" kod prehlade. Topla i hranljiva supa pomaže u smanjenju upala u telu, olakšava disanje i jača imunitet. Na prvo kijanje ili curenje nosa bake su brzo pripremale supu koja je sigurno umirila želudac i barem malo otvorila disajne puteve.
Kiseli kupus
Jelo bogato vitaminom C, naročito popularno tokom zimskih meseci. Verovalo se da čisti organizam, jača otpornost i vraća energiju posle bolesti. Danas ga rado jedemo na razne načine: u sarmi, kiselom kupusu sa mesom ali i kao prilog u salati.
Pihtije
Pihtije su mesni žele od svinjskih nogica, bogat kolagenom koji jača zglobove, kosu i kožu. Često se pripremala zimi oko Bogojavljanja i smatrala hranom koja "leči iznutra". Iako je pomalo specifično jelo koje danas možda nije svima po ukusu, ništa ne smeta ako sebi s vremena na vreme priuštite porciju.
Pasulj sa suvim mesom
Klasično domaće jelo, simbol zime i snage. Bogato belančevinama i vlaknima, jača telo, podstiče varenje i daje dugotrajan osećaj sitosti. Smatralo se da vraća energiju i povećava otpornost na prehlade.
Sigurno bi se na spisku moglo naći još mnogo jela, ali navedena su među najpoznatijima. Važno je i danas, naročito zimi, paziti da naše telo dobije dovoljno vitamina, minerala i drugih materija potrebnih za očuvanje zdravlja.
Možda vredi pitati bake i majke za još neki recept. Možda otkrijete gotovo zaboravljeno jelo koje ponovo zaslužuje svoje mesto na stolu.
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