Neki se još uvek sećaju jela koja su zimi redovno bila na našim stolovima, a bake su tvrdile da donose zdravlje.

Mnogi pamte kako su naše bake i mame pripremale "lekovite" obroke koji nisu bili samo ukusni, već i hranljivi i okrepljujući. U to vreme mnogi lekovi nisu uvek bili dostupni, zbog čega je hrana često bila prva pomoć kod raznih tegoba, piše "Metropolitan".

Radilo se o jednostavnim jelima koja i danas mnogi obožavaju i koja se tokom zimskih meseci često ponovo nađu na našim stolovima.