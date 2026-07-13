Letnja musaka je mnogo lakša za stomak i varenje od klasične, a lagana je i ukusna. Ovo je kombinacija koja je idealna za vruće letnje dane.
Ovaj ručak se ne pravi baš za pet minuta, ali će vam se isplatiti trud.
Sastojci za letnju musaku:
2 jajeta
2 tikvice
2 paprike
200 g pečuraka
1 patlidžan
2 paradajza
beli luk
pavlaka
1 kašičica senfa
jogurt
so
biber
Priprema letnje musake:
Pripremite vatrostalnu posudu i premažite je tanjim slojem ulja.
Uključite rernu na 220 stepeni da se ugreje.
Za to vreme, isecit tikvice, papriku, pečurke, patlidžan i paradajz na kolutove. Posolite i zabiberite.
Beli luk takođe isecite u željenoj količini i odvojite u činiju gde ćete pomešati sastojke za preliv.
Poređajte povrće u činiju.
U činiju sa lukom, dodajte pavlaku, jogurt i senf i prelijte povrće.
Pecite u rerni 20-ak minuta ili dok ne porumeni.
Prijatno!
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