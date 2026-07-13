Letnja musaka je mnogo lakša za stomak i varenje od klasične, a lagana je i ukusna. Ovo je kombinacija koja je idealna za vruće letnje dane.

Ovaj ručak se ne pravi baš za pet minuta, ali će vam se isplatiti trud.

Sastojci za letnju musaku:

2 jajeta

2 tikvice

2 paprike

200 g pečuraka

1 patlidžan

2 paradajza

beli luk

pavlaka

1 kašičica senfa

jogurt

so

biber

Priprema letnje musake:

Pripremite vatrostalnu posudu i premažite je tanjim slojem ulja.

Uključite rernu na 220 stepeni da se ugreje.

Za to vreme, isecit tikvice, papriku, pečurke, patlidžan i paradajz na kolutove. Posolite i zabiberite.

Beli luk takođe isecite u željenoj količini i odvojite u činiju gde ćete pomešati sastojke za preliv.

Poređajte povrće u činiju.

U činiju sa lukom, dodajte pavlaku, jogurt i senf i prelijte povrće.

Pecite u rerni 20-ak minuta ili dok ne porumeni.

Prijatno!